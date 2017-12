tin liên quan Siêu thị ở Nga rung chuyển vì nổ bom Theo giới chức Nga, vụ đánh bom tại siêu thị Perekrestok vào tối 27.12 đã làm ít nhất 10 người bị thương. Theo giới chức Nga, vụ đánh bom tại siêu thị Perekrestok vào tối 27.12 đã làm ít nhất 10 người bị thương.

Giới chức điều tra cho biết vụ nổ do quả bom tự chế chứa khoảng 200 g chất nổ cùng các mảnh kim loại nhằm tăng tính sát thương gây ra.

Ông Alexander Klaus, người đứng đầu Ủy ban Điều tra của thành phố St. Petersburg, cho biết vụ nổ không gây chết người song gây hư hại nặng cho siêu thị.

Truyền thông Nga loan tin quả bom được cất giấu ở tủ đựng túi xách, vật dụng cá nhân của khách hàng.

Phát biểu tại buổi lễ tuyên dương các quân nhân Nga tham chiến tại Syria ngày 28.12, Tổng thống Putin nói: “Vụ tấn công xảy ra ở St. Petersburg vào hôm qua là hành động khủng bố. Cơ quan An ninh Liên bang Nga mới đây cũng đã kịp ngăn chặn một âm mưu tấn công khủng bố khác”.Chủ nhân Điện Kremlin cho biết tình hình an ninh ở Nga sẽ tồi tệ hơn nếu hàng ngàn công dân Nga từng sát cánh bên tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria được phép trở về nhà. Tuy nhiên, lãnh đạo Nga không tiết lộ nhóm hoặc cá nhân nào đứng sau vụ tấn công.

