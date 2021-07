WHO cảnh báo 'sự nguy hiểm' của việc tiêm kết hợp các loại vắc xin Covid-19

Bà Soumya Swaminathan , nhà khoa học trưởng của WHO ngày 12.7 khuyến cáo các nước không nên tiêm kết hợp vắc xin Covid-19 từ các nhà sản xuất khác nhau, Reuters đưa tin.

Bà Swaminathan cũng chỉ ra rằng tình hình sẽ trở nên “hỗn loạn nếu người dân bắt đầu quyết định khi nào và ai sẽ được tiêm liều vắc xin thứ hai, thứ ba và thứ tư".

Nhà khoa học này cho biết các nghiên cứu về việc kết hợp vắc xin đang được tiến hành. Tuy nhiên, bà Swaminathan cũng nêu ra những phát hiện ban đầu của Đại học Oxford (Anh).

Trong nghiên cứu của Oxford, các nhà khoa học phát hiện nếu tiêm kết hợp vắc xin AstraZeneca do Oxford đồng phát triển trước rồi sau đó tiêm vắc xin do Pfizer sản xuất sẽ "tạo ra nhiều kháng thể và phản ứng miễn dịch từ tế bào T hơn” so với tiêm theo thứ tự ngược lại, tức vắc xin Pfizer trước rồi đến vắc xin AstraZeneca.