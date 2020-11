WHO chỉ cách ‘đặt cược an toàn nhất’ vào dịp Giáng Sinh mùa Covid

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng việc tránh tụ họp gia đình là cách “đặt cược an toàn nhất”, đồng thời khẳng định không có lựa chọn an toàn tuyệt đối trong dịp Giáng Sinh và năm mới sắp tới do đại dịch Covid-19