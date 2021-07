WHO kêu gọi ‘kiểm tra’ phòng thí nghiệm Vũ Hán trong cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19

Trong cuộc họp kín với đại diện của các nhà nước thành viên ngày 16.7, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đề xuất 5 ưu tiên cho giai đoạn kế tiếp của cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19.

Trong đó có “việc kiểm tra các phòng thí nghiệm liên quan và các viện nghiên cứu hoạt động ở những khu vực có ca nhiễm đầu tiên được xác định vào tháng 12.2019”, theo tờ The Guardian dẫn một bản sao về phát biểu khai mạc cuộc họp của ông Tedros do WHO cung cấp.

Tổng giám đốc WHO: "Còn sớm" để loại trừ khả năng virus Covid-19 "xổng" từ phòng thí nghiệm

Ông Tedros còn đề nghị các nhà điều tra tập trung “các nghiên cứu ưu tiên những khu vực địa lý có chỉ dấu sớm nhất về sự lây lan của Sars CoV-2”, virus gây Covid-19. Ngoài ra, ông kêu gọi nghiên cứu thêm các chợ bán động vật trong và xung quanh thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi những ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được công bố và là nơi tọa lạc của Viện Virus học Vũ Hán

Trước đó vào ngày 15.7, ông Tedros thừa nhận với các phóng viên trong họp báo rằng vẫn có khả năng Covid-19 có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm, theo tờ The Hill. Ông Tedros đã dẫn lại những kinh nghiệm của mình khi là một kỹ thuật viên phòng thí nghiệm và nhà miễn dịch học. Tổng giám đốc WHO nói “tai nạn trong phòng thí nghiệm là điều phổ biến”, vì vậy phải “kiểm tra chuyện đã xảy ra, đặc biệt là trong phòng thí nghiệm”.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên bác bỏ nhận định ngày 15.7 của ông Tedros, dẫn lại kết luận từ cuộc điều tra giai đoạn một do nhóm chuyên gia quốc tế của WHO đến Vũ Hán hồi tháng 1 và 2 rằng việc virus gây Covid-19 rò rỉ từ phòng thí nghiệm là “là cực kỳ không thể” và cảnh báo “vấn đề này không nên bị chính trị hóa”.