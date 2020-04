WHO nói gì sau khi bị Tổng thống Trump cáo buộc thiên vị Trung Quốc về Covid-19?

“Vì lý do nào đó, (WHO) được Mỹ tài trợ nhiều, nhưng lại rất coi trọng Trung Quốc… May là tôi bác bỏ lời khuyên của họ về việc tiếp tục mở cửa biên giới với Trung Quốc trong giai đoạn đầu (của dịch bệnh Covid-19 ). Tại sao họ lại cho chúng tôi lời khuyên không tốt như thế”, ông Trump viết trên Twitter hôm 7.4.

Chính quyền Tổng thống Trump ngày 8.4 tiếp tục chỉ trích WHO, theo Reuters. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh rằng Washington sẽ xem xét lại việc Mỹ tài trợ cho WHO, nhưng bác bỏ khả năng thay đổi giới lãnh đạo WHO trong lúc này. Trong năm 2019, Mỹ đóng góp cho WHO hơn 400 triệu USD trong khi Trung Quốc đóng góp 44 triệu, theo Đài SBS. Trang web của WHO cho thấy Mỹ là nước tài trợ lớn nhất, đóng góp gần 15% ngân sách.