WHO thông báo nghiên cứu 3 loại thuốc kháng viêm để điều trị bệnh nhân Covid-19

Ba loại gồm artesunate, imatinib và infliximab đã được một ban chuyên gia độc lập chọn để nghiên cứu khả năng giúp giảm nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân Covid-19 nhập viện, WHO cho hay trong thông báo về cuộc thử nghiệm Solidarity PLUS, theo Reuters.

Artesunate hiện được dùng cho việc điều trị bệnh sốt rét nặng, imatinib dành cho một số bệnh ung thư và infliximab dành cho những bệnh về hệ miễn dịch, như Crohn, một bệnh viêm ruột, và viêm khớp dạng thấp.

Nhật Bản cấp phép thuốc điều trị Covid-19 Ronapreve giảm đến 70% nguy cơ nhập viện, tử vong

WHO cho hay trong cuộc thử nghiệm lâm sàng mới, artesunate - do hãng dược Ấn Độ Ipca sản xuất, sẽ được tiêm qua tĩnh mạch trong 7 ngày, dùng liều chuẩn dành cho việc điều trị bệnh sốt rét nặng; Imatinib - được sản xuất bởi công ty dược Novartis ở Thụy Sĩ, sẽ được cho uống mỗi ngày, trong 14 ngày; và infliximab - do Johnson&Johnson (Mỹ) sản xuất, sẽ được tiêm vào tĩnh mạch 1 liều duy nhất.