Xả súng tại đại học Mỹ, nhiều người thiệt mạng và nguy kịch

Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 45 ngày 30.4 (giờ địa phương) gần tòa nhà hành chính Kennedy Hall của trường. Nghi phạm không nêu danh tính là một sinh viên tại trường và bị bắt sau vụ xả súng, diễn ra vào ngày cuối cùng của năm học và dự kiến sinh viên sẽ tham gia kỳ thi vào tuần tới.

Hình ảnh đăng trên mạng xã hội cho thấy nhiều sinh viên giơ hai tay khỏi đầu và di chuyển khỏi trường, trong khi cảnh sát lao đến hiện trường.

AFP Các sinh viên giơ cao tay di chuyển khỏi sân trường

Ngay sau vụ việc, ban giám hiệu trường viết trên Twitter kêu gọi các sinh viên “chạy, ẩn nấp, chiến đấu và lập tức đảm bảo an toàn bản thân”. Trường bị phong tỏa và các nhân viên, sinh viên được khuyến cáo ẩn nấp an toàn, do lo ngại có thêm tay súng khác.