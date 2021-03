Xiaomi tạm thoát nạn, Huawei tiếp tục bị cấm

Sáu ngày trước thời điểm chuyển giao quyền lực tại Nhà Trắng, chính quyền Washington bổ sung Xiaomi và 8 công ty khác vào danh sách “đen” của Bộ Quốc phòng với lý do có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Nếu đang góp vốn vào những công ty có tên trong danh sách này, các nhà đầu tư Mỹ buộc phải thu hồi và chuyển vốn đi nơi khác trong một thời hạn nhất định.

Cuối tháng 1, Xiaomi đâm đơn kiện lên tòa ở Washington D.C, yêu cầu hủy bỏ lệnh cấm trên với lý do không có liên can đến quân đội Trung Quốc. Đến hôm qua, thẩm phán Contreras kết luận không có lý do cho thấy an ninh quốc gia của Mỹ bị ảnh hưởng trong trường hợp này, và tạm thời ngăn lệnh cấm lẽ ra có hiệu lực từ tuần sau.