Xung đột Israel - Palestine tái bùng phát

Quân đội Israel rạng sáng qua cho chiến đấu cơ không kích nhiều mục tiêu của lực lượng vũ trang Hamas tại TP.Gaza và Khan Younis ở Dải Gaza, theo AFP. “Quân đội Israel đã chuẩn bị cho mọi tình huống, gồm khôi phục chiến sự, trước những hành động khủng bố liên tục từ Dải Gaza”, quân đội Israel thông báo. Hamas xác nhận cuộc không kích nhưng không công bố thương vong. Đây là đợt tấn công đầu tiên kể từ khi Israel và Palestine đạt thỏa thuận ngừng bắn sau cuộc xung đột nghiêm trọng kéo dài 11 ngày hồi cuối tháng 5 đến đầu tháng 6.

Cảnh sát bắt một người Palestine trong cuộc tuần hành tại Jerusalem

Theo tờ The Times of Israel, xung đột tái bùng phát sau khi lực lượng phía Gaza thả những quả bóng bay có thiết bị gây cháy sang lãnh thổ Israel, gây ra ít nhất 20 vụ cháy trong các cộng đồng dọc biên giới trong ngày 15.6. Một số người Palestine cũng đụng độ với lực lượng an ninh, trong đó một người bị bắn gây thương tích ở chân. Trước đó, hàng ngàn người Do Thái mang theo cờ Israel tuần hành tại khu thành cổ ở Jerusalem nhằm kỷ niệm ngày Israel chiếm được Đông Jerusalem sau cuộc chiến năm 1967.