Y tế thế giới oằn mình chống đại dịch

Trước tình trạng đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều nước cảnh báo nguy cơ hệ thống y tế sắp quá tải khi đội ngũ nhân viên làm việc quá sức, thiếu giường bệnh, trang thiết bị y tế và trang phục bảo hộ cần thiết.

Theo AP, chính quyền bang New York (Mỹ) đang báo động về nhu cầu giường bệnh và trang thiết bị y tế khi số ca mắc bệnh tăng lên hơn 10.000, với hàng chục ca tử vong. “Bất cứ thứ gì có thể đều đã được tiến hành. Chúng tôi thực sự đang lùng sục toàn cầu để tìm nguồn cung ứng về y tế”, Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết. Nhiều bang ở Mỹ cũng đang tìm kiếm nguồn cung ứng trang phục bảo hộ, trong khi một số bệnh viện bắt đầu tự may khẩu trang cho nhân viên, bệnh nhân và khách để đối phó với tình trạng thiếu hụt.