The Global City - Điểm đến tương lai của TP.HCM sau Nguyễn Huệ - Lê Lợi

Khu vực downtown hiện nay tại TP.HCM là tuyến phố Nguyễn Huệ - Lê Lợi, là lựa chọn hàng đầu cho các hoạt động giải trí, mua sắm, ẩm thực của đông đảo khách hàng, biểu tượng cho sức sống và sự thịnh vượng của thành phố.

Mới đây, trên thị trường xuất hiện dự án đại đô thị mang tên The Global City tại phường An Phú, TP.Thủ Đức với tham vọng trở thành khu “downtown” thứ 2 của TP.HCM. Với lộ trình hoàn thành toàn bộ quy mô 117,4 ha trong vòng 48 tháng, dự án dự kiến mang sức hút và sự sôi động, nhộn nhịp tương tự như Nguyễn Huệ - Lê Lợi nhưng với quy hoạch bài bản, thiết kế chuẩn quốc tế và công nghệ hiện đại tiên tiến của một thành phố toàn cầu.

Với những yếu tố “thiên thời - địa lợi - nhân hòa”, The Global City có tiềm năng sánh ngang khu vực downtown trong những năm tới, trở thành điểm đến hàng đầu của du khách và mang lại tiềm năng thương mại lớn cho các hoạt động kinh doanh.

Thiên thời - đã đến lúc TP.HCM cần có downtown mới

Khu vực Nguyễn Huệ - Lê Lợi hình thành đã hơn một thế kỷ. Với vị trí tại lõi trung tâm quận 1, khu vực này có thể đón hàng trăm lượt du khách tham quan, vui chơi mỗi cuối tuần. Tuy vậy sau nhiều thập kỷ phát triển và đô thị hóa, khu vực downtown của TP.HCM đã cạn kiệt quỹ đất để mở rộng khi lượng du khách ngày càng tăng. Vào mỗi dịp lễ tết, khu vực này có thể quá tải dẫn đến ùn tắc nghiêm trọng. Nhiều tòa nhà cổ kính nhưng đang dần xuống cấp và chưa thể chỉnh trang. Quy mô và quy hoạch không còn đủ để đáp ứng sự phát triển vượt bậc của TP.HCM, đặt ra nhu cầu về một downtown mới xứng tầm.

Như Singapore ngày nay, tuy khu vực trung tâm Orchard Road vẫn có được sự nhộn nhịp sầm uất nhưng downtown mới Marina Bay mới là điểm đến hàng đầu sôi động nhất của đảo quốc sư tử.

Tầm nhìn của Masterise Homes khi phát triển The Global City cũng là tạo ra một “kỳ tích” tương tự Marina Bay. Với nét tương đồng về vị trí ven mặt nước (tiếp giáp sông Rạch Chiếc), The Global City quy hoạch thêm hệ thống kênh đào nhân tạo với tổng chiều dài lên tới 2 km mang tên “Vịnh Tình yêu”, tích hợp khu nhạc nước quy mô hàng đầu Đông Nam Á, bao quanh là công viên cây xanh rộng lớn.

Địa lợi - vị trí vàng muôn vàn kết nối

Tiếp giáp với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, The Global City nằm tại giao điểm trọng yếu từ các tỉnh Đông Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây nguyên vào TP.HCM và ngược lại. Với lưu lượng lớn, Bộ Giao thông vận tải đã đồng ý mở rộng đoạn cao tốc đi qua The Global City lên 8 làn xe vào năm 2025. Thành phố cũng vừa phê duyệt chủ trương xây dựng nút giao thông An Phú với tổng số vốn 3.926 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2025. Đây cũng chính là thời điểm The Global City dần hoàn thiện và bàn giao, thừa hưởng “cú hích” từ sự phát triển hạ tầng.

Vị trí của đại đô thị này càng đắc địa hơn khi cơ sở hạ tầng TP.Thủ Đức sẽ được đầu tư với quy mô lên đến 852.500 tỉ đồng trong thời gian tới, đường Đỗ Xuân Hợp, Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai, Nguyễn Duy Trinh cũng sẽ được mở rộng, đem đến sự nhộn nhịp cho The Global City.

Nhân hòa - đội ngũ phát triển dự án tầm cỡ quốc tế

The Global City tập hợp những đối tác hàng đầu thế giới, gồm có Kỹ thuật xây dựng Tung Feng, Quản lý dự án Artelia, Tư vấn hiệu quả năng lượng Quimera, Thiết kế cảnh quan WATG và đặc biệt là Tư vấn kiến trúc Foster + Partners. Masterise Homes cho biết sẽ áp dụng những chuẩn mực quốc tế cao nhất trong thiết kế và xây dựng mà Foster + Partners tư vấn, đồng thời chia sẻ rằng The Global City có suất đầu tư rất lớn, chênh lệch đáng kể so với các dự án nhà phố khác, 11% diện tích dành cho không gian cây xanh, tương đương với gần 13 ha.

Ở khía cạnh công nghệ, Masterise Homes đang phát triển ứng dụng riêng dành cho The Global City nhằm đảm bảo an ninh, điều phối giao thông và quản lý không gian đô thị, trong đó sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật. Dự án cũng tích hợp hạ tầng để đáp ứng nhu cầu của xe điện, với điểm sạc tại tầng hầm và cột đèn ở các tuyến đường chính.

Với quy mô và mức độ tân tiến vượt trội, cơ sở hạ tầng của The Global City sẽ góp phần làm nên sức hút của khu đô thị, gia tăng mức độ nhộn nhịp sầm uất của khu downtown mới của thành phố, từ đó gia tăng giá trị đáng kể cho phân khu Soho.