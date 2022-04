‘The Hunger Games’ trở lại với phần tiền truyện ‘The Ballad of Songbirds and Snakes’

Đoạn clip không cho thấy bất kỳ cảnh quay nào từ bộ phim tiền truyện của The Hunger Games hiện chuẩn bị sản xuất, cũng như không xuất hiện bất cứ diễn viên nào. Thay vào đó, đoạn clip xoay quanh cảnh quay ấn tượng về cành cây băng giá và màu vàng bắt mắt của dòng chữ cuộn lên mang nội dung: “Thế giới sẽ khám phá ra ai là chim biết hót… và ai là rắn”. Lionsgate thông báo bộ phim sẽ ra rạp vào ngày 17.11.2023.

The Ballad of Songbirds and Snakes diễn ra nhiều thập kỷ trước cuộc phiêu lưu của Katniss Everdeen, xoay quanh Coriolanus Snow thời nhỏ, người cuối cùng trở thành tổng thống độc tài của Panem. Năm 18 tuổi, Snow được chọn làm cố vấn cho Lucy Grey Baird, cô gái đến từ Quận 12 nghèo khó trong The Hunger Games (Đấu trường sinh tử).

Bộ ba tác phẩm ăn khách nhất của nữ văn sĩ Suzanne Collins là The Hunger Games, Catching Fire và Mockingjay được xuất bản lần đầu vào năm 2008 và sau đó được dựng thành bốn bộ phim, thu về tổng cộng 3 tỉ USD tại phòng vé toàn cầu, đưa Jennifer Lawrence lên hàng siêu sao.

Collins đã viết một tiểu thuyết tiền truyện, phát hành vào tháng 5.2020, kể về những ngày đầu của The Hunger Games. Trước khi cuốn sách được xuất bản, Lionsgate đã công bố kế hoạch chuyển thành phim.





Lấy bối cảnh Hậu khải huyền, The Hunger Games bắt đầu khi Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) tình nguyện thay thế vị trí của em mình trong The Hunger Games, một trò chơi mà thanh thiếu niên được chọn thông qua xổ số để chiến đấu đến chết. Cùng với Jennifer Lawrence, phim có sự tham gia của Josh Hutcherson (vai Peeta Mellark), Liam Hemsworth (Gale Hawthorne), Woody Harrelson (Haymitch Abernathy), Elizabeth Banks (Effie Trinket), Donald Sutherland (Tổng thống Coriolanus Snow)....

Francis Lawrence, từng chỉ đạo Catching Fire và Mockingjay Part 1 & 2, sẽ trở lại để dẫn dắt câu chuyện mới The Ballad of Songbirds and Snakes với kịch bản chuyển thể của biên kịch từng đoạt Oscar Michael Arndt. Tuy nhiên dàn diễn viên tham gia The Ballad of Songbirds and Snakes chưa được Lionsgate công bố.

“Cuốn sách mới của Suzanne Collins rất đáng để chờ đợi. Nó cung cấp mọi thứ mà người hâm mộ có thể hy vọng và mong đợi từ The Hunger Games đồng thời tạo ra một nền tảng mới và giới thiệu một dàn nhân vật hoàn toàn mới. The Ballad of Songbirds and Snakes là bộ phim ly kỳ đầy sáng tạo và đưa thế giới này đến những chiều không gian mới phức tạp, mở ra những góc nhìn điện ảnh tuyệt vời. Chúng tôi rất vui mừng được tái hợp đội ngũ làm phim này bằng việc nhượng quyền thương mại và nóng lòng được bắt đầu sản xuất phim”, Joe Drake, chủ tịch của Lionsgate Motion Picture Group, cho biết.