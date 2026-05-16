Tiếp nối thành công và sức lan tỏa từ 2 mùa trước, Cuộc thi phim ngắn Việt Nam – Vietnamese chính thức trở lại. Mùa 3 tiếp tục khẳng định vai trò là bệ phóng cho những tiếng nói điện ảnh trẻ, nơi các nhà làm phim, biên kịch và người sáng tạo nội dung dám kể câu chuyện của mình.

Cuộc thi hướng đến việc tìm kiếm, giới thiệu những tài năng nổi bật, đưa các tác phẩm phim ngắn đến gần hơn với công chúng, đồng thời nuôi dưỡng và lan tỏa niềm đam mê sáng tạo điện ảnh trong giới trẻ. Qua đó, khẳng định cam kết của Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành trong việc cùng vun đắp, phát triển thế hệ làm phim trẻ của điện ảnh Việt.

Quy định yêu cầu xác định phim ngắn theo thể lệ dự thi:

- Phim ngắn (short film) là một sản phẩm điện ảnh, có cốt truyện; là tác phẩm hội tụ đầy đủ những công đoạn kỹ thuật như với quá trình sản xuất một tác phẩm điện ảnh.

- Đối tượng hướng đến của cuộc thi: Công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc hợp pháp tại Việt Nam (từ 15 tuổi trở lên).

Chủ đề: Tất cả các chủ đề được luật Điện ảnh cho phép, liên quan đến đất nước và con người Việt Nam.

Thí sinh chỉ được phép sử dụng các phần mềm, công nghệ hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình thực hiện tác phẩm. Tác giả/đơn vị dự thi tự chịu trách nhiệm về tính pháp lý, bản quyền và quyền sử dụng đối với mọi công cụ, tư liệu sử dụng. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc vi phạm liên quan.

Ban tổ chức không chấp nhận các tác phẩm được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo mà không có sự tham gia dàn dựng, diễn xuất hoặc quay phim thực tế.

Ban tổ chức có quyền loại bỏ các tác phẩm có nội dung nhạy cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc không phù hợp với tiêu chí của Báo Thanh Niên mà không cần báo trước.

Thí sinh được sử dụng các tác phẩm do mình thực hiện (với vai trò đạo diễn hoặc biên kịch) chưa từng tham gia các cuộc thi, liên hoan phim ngắn khác.

Mỗi tác giả có thể tham gia dự thi nhiều tác phẩm, nhưng thống nhất một tên (nghệ danh).

Phim ngắn có độ dài theo quy định: không quá 30 phút.

Tác phẩm phim phải có logo Vietnamese ở góc trên bên phải, suốt thời lượng (cả phim và trailer).

Phim dự thi phải bằng tiếng Việt (khuyến khích có phụ đề tiếng Anh).

Phim ngắn dự thi phải tuân thủ điều khoản dịch vụ và nguyên tắc cộng đồng của Facebook, YouTube và TikTok.

Phim ngắn phải là bản gốc, duy nhất chỉ có người dự thi có.

Tác giả có bài dự thi cam kết chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm dự thi của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền (với trường hợp sử dụng hình ảnh của cá nhân/nhóm người phải được sự cho phép nhằm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân).

BTC có quyền điều chỉnh các mốc thời gian hoặc bổ sung điều khoản phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm mục đích hỗ trợ tốt nhất các thí sinh dự thi. Các quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

Người đoạt giải chịu trách nhiệm đóng thuế TNCN theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhận giải.

BTC có quyền sử dụng hình ảnh, nội dung tác phẩm dự thi cho việc truyền thông, quảng bá cuộc thi mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ THI: 16.5.2026 - 11.7.2026

GIAI ĐOẠN 1: TUYỂN CHỌN

Thí sinh gửi hồ sơ tham dự bao gồm điền đơn đăng ký bắt buộc (link nộp bài sẽ được cập nhật sau) + nộp 1 video phim đã thực hiện trong vòng 3 năm hoặc vừa sản xuất. Vui lòng đọc kỹ phần “Lưu ý” để nắm rõ quy định nộp bài.

Kết thúc giai đoạn tuyển sinh, Ban giám khảo vòng sơ khảo sẽ lựa chọn 20 dự án xuất sắc nhất vào vòng Public phim trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, YouTube của Báo Thanh Niên, sau đó Hội đồng thẩm định sẽ chấm và trao giải trực tiếp.





GIAI ĐOẠN 2: PUBLIC - TRAO GIẢI

Các thí sinh/nhóm làm phim xuất sắc của cuộc thi sẽ có cơ hội giao lưu cùng Hội đồng giám khảo tại Lễ trao giải ở TP.HCM.

Các phim ngắn đoạt giải cao có cơ hội được trình chiếu trong Lễ trao giải.





NỘP BÀI DỰ THI

Mỗi cá nhân/nhóm (dưới đây gọi tắt là “thí sinh”) sẽ nộp những phần sau:

Phim ngắn (tỉ lệ ngang 16:9) - kèm “TÊN PHIM”. Trailer phim (tỉ lệ dọc 9:16) - không giới hạn số lượng trailer (khuyến khích có thêm các short video best cut để up lên TikTok tăng khả năng hiển thị tác phẩm dự thi của thí sinh). Poster phim (9:16 và 16:9). Danh sách thành viên và tên đội/cá nhân.

THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời gian nhận bài dự thi:

Thời gian nhận bài dự thi từ 16.5.2026 đến 11.7.2026. Dấu thời gian điện tử trên email được sử dụng để xác định thời gian nộp hồ sơ dự thi.

2. Hình thức nộp bài dự thi:

Nộp online: Thí sinh gửi tác phẩm dự thi của mình với hình thức online qua Mẫu đơn đăng ký Google Form do BTC cung cấp.

Link nhận phim: https://forms.gle/a51B2vZAQWVsukS27

Nộp trực tiếp: Thí sinh gửi đến Tòa soạn Báo Thanh Niên, 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Đại diện BTC phụ trách nhận bài dự thi:

Chị Hải Vy, Bộ phận Truyền thông sự kiện, ĐT: 087.6537.129.





Hội đồng tuyển chọn vòng sơ khảo do BTC thành lập chịu trách nhiệm tuyển chọn các tác phẩm đủ điều kiện vào vòng sơ khảo và đăng tải trên báo điện tử thanhnien.vn. Bộ phận kỹ thuật, thư ký cuộc thi hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh nộp bài dự thi đảm bảo đúng và đủ theo thể lệ.

Đặt tên tệp dữ liệu: Tệp tác phẩm dự thi phải được đặt tên theo cấu trúc: Vietnamese_TÊN TÁC PHẨM_Họ và tên thí sinh/tên đội thi (viết bằng tiếng Việt không dấu).

Thông qua việc gửi bài dự thi, thí sinh được hiểu là đã đồng ý với tất cả các nguyên tắc và yêu cầu của cuộc thi, bao gồm cả quyết định của Ban giám khảo.







