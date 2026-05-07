Công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam (không giới hạn độ tuổi) đều có thể tham dự gửi bài viết, ảnh.

CBCNV, cộng tác viên Báo Thanh Niên và đơn vị tài trợ được tham gia hưởng ứng và nhận nhuận bút tác phẩm theo quy định nhưng không được xét giải.

Mỗi thí sinh được gửi nhiều tác phẩm dự thi nhưng chỉ được xét 1 tác phẩm để tranh giải ở cùng hạng mục.

* Các quy định trên áp dụng đối với hạng mục Bài viết và Ảnh. Riêng hạng mục Người có sức ảnh hưởng lan tỏa Sống đẹp do Ban tổ chức đề cử và xét chọn.

Chủ đề: Hành trình không giới hạn

Câu chuyện dự thi tập trung khắc họa một nhân vật hoặc tập thể với những hành động đẹp, thiết thực trong việc giúp đỡ cá nhân hay cộng đồng, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần sống tích cực và niềm tin vào cuộc sống. Không chỉ dừng lại ở việc ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp, mỗi câu chuyện còn góp phần làm nổi bật sức mạnh của lòng nhân ái, khi những điều tử tế, dù nhỏ bé, vẫn có thể mang lại hy vọng và tạo nên những thay đổi ý nghĩa trong cuộc sống.

Bước sang mùa thứ VI với chủ đề Hành trình không giới hạn, cuộc thi viết Sống đẹp tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm và tôn vinh những giá trị tốt đẹp trong đời sống. Đáng chú ý, năm nay cuộc thi lần đầu tiên bổ sung hạng mục Người có sức ảnh hưởng lan toả Sống đẹp, tôn vinh những cá nhân có sức ảnh hưởng với các dự án, hành động ý nghĩa vì cộng đồng. Thông qua đó, Ban tổ chức kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ hơn những câu chuyện sống đẹp, kết nối nhiều tầng lớp xã hội và góp phần nuôi dưỡng tinh thần nhân ái trong đời sống hiện đại.

1. Hạng mục Bài viết

- Ký sự, phóng sự, ghi chép: Câu chuyện trong bài dự thi phải dựa trên người thật, việc thật và bắt buộc có hình ảnh kèm theo. Tác phẩm khắc họa về một nhân vật hoặc tập thể đã có những hành động đẹp, thiết thực giúp đỡ cá nhân hay cộng đồng, từ đó lan tỏa những câu chuyện nhân văn, truyền cảm hứng. Không chỉ thể hiện tinh thần sống lạc quan, tích cực, bài viết còn tôn vinh giá trị bền bỉ của lòng nhân ái, nơi sự sẻ chia và yêu thương có thể góp phần thay đổi số phận, thắp lên hy vọng và mang đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

- Bài viết dự thi được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng Anh đối với người nước ngoài, Ban tổ chức đảm nhận việc chuyển ngữ) không quá 1.600 chữ.

- Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục và không vi phạm những quy định của pháp luật Việt Nam.

- Bài viết có thể đánh máy, in trên giấy hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4.

2. Hạng mục Ảnh

- Bạn đọc có thể gửi đến những bức ảnh liên quan đến việc thực hiện các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ cộng đồng, chăm sóc môi trường, đóng góp tích cực cho xã hội hoặc các hành động thực hiện những công việc tốt hằng ngày của cá nhân hoặc tập thể.

- Số lượng ảnh tối thiểu 5 ảnh, bao gồm tên bộ ảnh, đoạn giới thiệu không quá 300 chữ và chú thích mỗi ảnh.

- Ảnh dự thi được chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác, không được cắt ghép. Không chấp nhận ảnh scan, ảnh chụp lại màn hình, ảnh chụp lại từ ảnh giấy.

- Định dạng .jpg hoặc .png. Dung lượng tối đa: 6 MB.

- Ảnh không được bo viền, tạo frame, gắn logo, chữ ký...

- Ảnh có thể được xử lý hậu kỳ cơ bản về ánh sáng và màu sắc nhưng không được cắt, ghép, xóa, chồng nối ảnh…, đảm bảo giữ nguyên nội dung, không sai hình ảnh thực tế.

3. Hạng mục Người có sức ảnh hưởng lan toả Sống đẹp

+ Đối tượng xét chọn

Cá nhân có sức ảnh hưởng trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, giải trí, truyền thông hoặc các lĩnh vực xã hội khác, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Cá nhân ghi dấu ấn bằng những hành động, các dự án hoặc đóng góp nổi bật, mang lại giá trị thiết thực và truyền cảm hứng sống đẹp.

Ưu tiên các cá nhân có tác động xã hội rõ ràng, bền vững và được cộng đồng ghi nhận tích cực





+ Hình thức tham gia

Hạng mục do Ban tổ chức chủ động đề cử và thực hiện bài viết giới thiệu nhân vật.

Các bài viết được đăng tải trên Báo Thanh Niên và nền tảng chính thức của cuộc thi để bạn đọc theo dõi, bình chọn.





+ Nội dung giới thiệu

Hành trình hoạt động và đóng góp cho cộng đồng.

Các dự án, sáng kiến, hoạt động xã hội tiêu biểu.

Câu chuyện truyền cảm hứng, lan tỏa giá trị sống đẹp.

Thông tin đảm bảo xác thực, khách quan.





+ Hình thức bình chọn

Bạn đọc tham gia bình chọn theo hệ thống do Ban tổ chức quy định.

Kết quả bình chọn là một trong những căn cứ xét giải.





+ Tiêu chí đánh giá

Mức độ ảnh hưởng tích cực.

Hiệu quả thực tế của hoạt động.

Tính bền vững.

Khả năng lan tỏa.

Kết quả bình chọn.





+ Cơ cấu giải thưởng

Trao cho các cá nhân tiêu biểu được Hội đồng Giám khảo và bạn đọc đánh giá cao.





+ Quy định chung

Ban tổ chức có quyền đề cử, xác minh và điều chỉnh danh sách tác phẩm đoạt giải.

Có quyền loại hoặc thu hồi kết quả nếu phát hiện sai phạm.

Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

Không hạn chế

* Không áp dụng đối với hạng mục Người có sức ảnh hưởng lan tỏa Sống đẹp

- Tác phẩm dự thi gửi về phải ghi rõ tham gia ở hạng mục nào gồm: bài viết, hình ảnh dự thi. Họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ hoặc email, số điện thoại.

- Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm và gửi nhiều thể loại dự thi gồm bài viết/album ảnh khác nhau nhưng phải thống nhất chỉ họ tên hoặc bút danh. Đối với các nhóm tác giả thì thống nhất đặt tên chung của nhóm.

* Các tác phẩm dự thi tham gia chấm vòng sơ khảo:

- Tác phẩm dự thi có nội dung và quy cách đúng theo yêu cầu của Ban tổ chức.

- Tác phẩm dự thi có đầy đủ thông tin người tham dự theo quy định.

* Vòng chung khảo: Ban tổ chức tổng hợp điểm từ các thành viên Ban giám khảo và công bố các giải thưởng căn cứ kết quả chấm thi theo thang điểm quy định lấy từ cao xuống thấp.

Gửi qua địa chỉ email chương trình: songdep@thanhnien.vn

Trong email vui lòng mô tả rõ: Họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ nơi ở, email, số điện thoại, vai trò trong tác phẩm. Nếu tác phẩm có nhiều tác giả, vui lòng mô tả rõ từng tác giả theo các yếu tố trên.

Hoặc bằng thư qua đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi SỐNG ĐẸP lần 6). Chỉ áp dụng cho hạng mục dự thi bài viết.

Mỗi tác phẩm cần 1 tiêu đề (tên tác phẩm) do người dự thi tự đặt. Ban tổ chức có thể biên tập lại tiêu đề này khi đăng tải để phù hợp với tiêu chí cuộc thi cũng như nền tảng đăng tải.

Tiêu đề email ghi: HẠNG MỤC DỰ THI (BÀI VIẾT/HÌNH ẢNH) + CUỘC THI SỐNG ĐẸP LẦN VI + TÊN TÁC GIẢ/NHÓM TÁC GIẢ

Ví dụ:

Tiêu đề email: BÀI VIẾT - CUỘC THI SỐNG ĐẸP LẦN VI - NGUYỄN VĂN A Nội dung email: Họ và tên: Nguyễn Văn A Tên tác phẩm: ví dụ: Ca trực đêm giao thừa Giới tính: Nam/nữ Năm sinh: 1988 Bút danh: Văn A Địa chỉ: Số 12 đường A, phường B, huyện C, tỉnh D Số điện thoại: 09xxxxxxxx Email: NguyenvanA@gmail.com Nghề nghiệp: Bác sĩ

Từ ngày 7.5.2026 đến hết ngày 31.10.2026

Ban tổ chức cuộc thi bao gồm các thành viên: Ban Biên tập và đại diện các phòng, ban chức năng của Báo Thanh Niên, do nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên làm Trưởng ban.

Hội đồng Giám khảo gồm các nhà báo, nhà văn, nhà thơ, đạo diễn, người nổi tiếng, do nhà báo Hải Thành - Phó Tổng biên tập thường trực Báo Thanh Niên làm Trưởng ban.

Các bài dự thi (bao gồm cả hình ảnh, video) chưa đăng tải hoặc phát sóng trên bất kỳ nền tảng nào (kể cả kênh cá nhân). Nếu phát hiện bất kỳ vi phạm nào, Ban tổ chức sẽ từ chối đăng bài dự thi hoặc sẽ xóa bài dự thi và tước quyền dự thi của tác giả và không chi trả nhuận bút kể cả khi đã đăng tải tác phẩm. Nếu là tác phẩm đã đạt giải và bị phát hiện vi phạm thì Ban tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng, trao cho các tác phẩm/người dự thi khác.

Ban Tổ chức không chấp nhận có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) cho tác phẩm dự thi

Tác giả có bài dự thi cam kết chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm dự thi của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Hình ảnh, video, câu chuyện và thông tin nhân vật được đề cập trong tác phẩm dự thi phải được sự chấp thuận của nhân vật, tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ khiếu nại gì từ phía nhân vật. Nếu các tác phẩm dự thi được trao giải vi phạm về bản quyền hoặc có bất kỳ tranh chấp, kiện tụng nào, Ban tổ chức, Hội đồng Giám khảo sẽ xem xét thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên báo. Tác phẩm dự thi nếu vi phạm nội quy của Ban tổ chức, thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc thông tin không phù hợp sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước.

Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu trường hợp tác phẩm dự thi bị thất lạc và về việc người dự thi cung cấp sai thông tin cá nhân, dẫn đến việc không liên lạc được.

Ban tổ chức cũng không hoàn trả các tác phẩm tham dự cuộc thi trong bất kỳ trường hợp nào và được toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi đạt giải để phục vụ các hoạt động quảng bá tuyên truyền, in sách mà không phải trả chi phí.

Ban tổ chức có toàn quyền biên tập các tác phẩm dự thi gửi về để phù hợp với nội dung chính của cuộc thi, theo quy định của pháp luật và Báo Thanh Niên.

Người đoạt giải chịu trách nhiệm đóng thuế TNCN theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhận giải. Người đoạt giải có trách nhiệm hồi đáp về việc có thể đến tham dự Lễ trao giải để Ban tổ chức chuẩn bị giải thưởng. Trường hợp người đoạt giải vì lý do nào đó không đến tham dự Lễ trao giải thì giải thưởng bằng hiện kim sẽ được chuyển khoản theo thông tin và hồ sơ do người nhận giải cung cấp.

Ban tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 7 ngày, từ ngày công bố kết quả.

Bằng việc tham gia cuộc thi này, người dự thi đương nhiên chấp thuận các quy định của Ban tổ chức. Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.



