Cuộc thi là dịp để quý bạn đọc trong và ngoài nước chia sẻ những kỷ niệm, cảm xúc, các câu chuyện về mối liên hệ, gắn bó với Thanh Niên; về những tác phẩm báo chí gây ấn tượng mạnh, các nhân vật trong bài viết hoặc những hoạt động của báo đã truyền cảm hứng, tác động tích cực đến cuộc sống, nghề nghiệp và nhận thức của mình; tôn vinh các giá trị "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy"; tinh thần dấn thân, khát vọng cống hiến…, vốn là bản sắc của Thanh Niên.

Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam và nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam (thành viên ban giám khảo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh Niên; cán bộ, công nhân viên đơn vị tài trợ không được tham gia cuộc thi).



Mỗi tác giả (cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp) có thể gửi nhiều bài dự thi (không hạn chế số lượng).

- Những kỷ niệm, câu chuyện gắn bó giữa bạn đọc và Báo Thanh Niên (qua tờ báo, bài viết, người làm báo...);

- Kể lại những cuộc đời đổi thay theo hướng tích cực nhờ Báo Thanh Niên;

- Ấn tượng về những hoạt động thiện nguyện, các cuộc thi, các giải đấu thể thao, các chương trình phục vụ cộng đồng của Báo Thanh Niên;

- Ấn tượng về những bài báo, chuyên mục, nhân vật, chương trình của Báo Thanh Niên đã truyền cảm hứng, tạo ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống và nhận thức của người viết;

- Hình ảnh người làm Báo Thanh Niên năng động, nhân ái, sáng tạo, dấn thân vì cộng đồng;

- Vai trò của Báo Thanh Niên trong việc khơi dậy tinh thần, ý chí và khát vọng của tuổi trẻ Việt Nam, khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

- Ấn tượng, cảm xúc về những đóng góp của Báo Thanh Niên trong truyền thông chính sách, phản ảnh, định hướng, phản biện xã hội, giáo dục thế hệ trẻ…

- Tác phẩm dự thi viết bằng tiếng Việt, theo hình thức tản văn, hồi ký, ký sự, ghi chép, tường thuật, thư gửi báo..., mỗi bài viết tối thiểu 600 từ và tối đa 1.000 từ; khuyến khích đính kèm hình ảnh, video liên quan đến nội dung mà bài viết đề cập, hoặc hình ảnh, video minh họa của chính tác giả;

- Bài dự thi phải là những tác phẩm mới, chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào, chưa đưa lên các websites, blogs, các trang mạng xã hội như: Facebook, Twitter, TikTok… của các tổ chức, cá nhân;

- Tác phẩm dự thi không được in vào tập sách riêng của tác giả và các tuyển tập chung cho đến khi kết thúc cuộc thi;

- Tác phẩm dự thi có thể đánh máy hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4; sử dụng ngôn ngữ trong sáng, phù hợp với thuần phong mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam;

- Tác phẩm dự thi gửi về Báo Thanh Niên phải ghi rõ: họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, giới tính, nghề nghiệp, địa chỉ liên hệ hoặc e-mail, số điện thoại, CCCD, số tài khoản ngân hàng. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm, nhưng phải thống nhất họ tên hoặc bút danh.

- Qua email: thanhnienvatoi@thanhnien.vn

- Hoặc gửi bưu điện về: Ban tổ chức cuộc thi "Thanh Niên và tôi", Báo Thanh Niên, 268 – 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM (bì thư ghi rõ bài dự thi "Thanh Niên và tôi");

Vòng sơ khảo:

Tác phẩm dự thi có nội dung và quy cách đúng theo yêu cầu của Ban tổ chức.

Vòng chung khảo:

Dựa trên các tác phẩm vào vòng sơ khảo, các thành viên Ban giám khảo sẽ chấm điểm, Ban tổ chức tổng hợp điểm các thành viên Ban giám khảo chấm cho từng tác phẩm để công bố các giải thưởng. Giải thưởng căn cứ kết quả chấm thi theo thang điểm quy định, lấy từ cao xuống thấp.

- Từ khi công bố cuộc thi 17.11.2025 đến hết ngày 17.12.2025 (theo thời gian hiển thị trên email hoặc dấu bưu điện).

- Các tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo sẽ được Báo Thanh Niên sử dụng đăng tải trên ấn phẩm và hệ sinh thái của Báo Thanh Niên (báo in, báo điện tử, mạng xã hội…). Tác giả có bài được đăng hưởng nhuận bút theo quy định của báo. Khi đăng tải, Ban tổ chức được quyền biên tập, xử lý thông tin bài dự thi đúng quy chuẩn thông tin của Báo Thanh Niên và theo quy định của luật Báo chí;

- Ban tổ chức cuộc thi bao gồm các thành viên Ban Biên tập và đại diện các phòng, ban chức năng của Báo Thanh Niên, do ông Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, làm Trưởng ban.

- Hội đồng Giám khảo gồm các nhà quản lý, nhà văn, nhà báo có uy tín.

- Tác giả dự thi cam kết chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin, hình ảnh gửi dự thi; đảm bảo không có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào liên quan đến những thông tin, hình ảnh dự thi của mình. Trường hợp tác phẩm được trao giải sau đó bị phát hiện vi phạm về bản quyền, Ban tổ chức sẽ xem xét thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Bài viết vi phạm thể lệ cuộc thi sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu trường hợp bài dự thi bị thất lạc trong quá trình gửi đến Ban tổ chức.

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về việc người dự thi cung cấp sai thông tin cá nhân, dẫn đến việc không liên lạc được.

- Ban tổ chức không hoàn trả các tác phẩm tham dự cuộc thi trong bất kỳ trường hợp nào và được toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi đạt giải để phục vụ các hoạt động quảng bá tuyên truyền mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.

- Người đoạt giải chịu trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhận giải.

- Người đoạt giải có trách nhiệm thông báo về việc có thể đến tham dự Lễ trao giải để Ban tổ chức chuẩn bị giải thưởng. Trường hợp người đoạt giải không đến tham dự Lễ trao giải, giải thưởng bằng hiện kim sẽ được chuyển khoản theo thông tin và hồ sơ do người đoạt giải cung cấp. Giải thưởng bằng hiện vật sẽ được gửi theo hình thức thư bảo đảm theo thông tin người đoạt giải cung cấp và không quy đổi thành tiền. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm cho việc thất lạc hoặc hư hỏng giải thưởng bằng hiện vật trong quá trình vận chuyển.

- Ban tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 5 ngày từ ngày công bố kết quả.

- Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

Ban Tổ chức