Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sở Quản lý và Phân phối Điện TP.HCM (7.8.1976 -7.8.2026), nay là Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), Báo Thanh Niên và EVNHCMC phát động cuộc thi viết và ảnh "Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác", nhằm tôn vinh chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của ngành điện tận tụy – bản lĩnh – hiện đại – nhân văn – nghĩa tình. Tổng giải thưởng là 220 triệu đồng.

Tất cả độc giả Báo Thanh Niên, người dân, cán bộ, công nhân viên, học sinh – sinh viên, người lao động… đểu có thể tham gia cuộc thi, không giới hạn độ tuổi, nghề nghiệp.

Không hạn chế

Tác phẩm dự thi là các bài viết và ảnh phản ánh sự đổi thay mạnh mẽ của ngành điện TP.HCM trong suốt 50 năm qua; vai trò cung cấp điện cho phát triển kinh tế – xã hội; ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; các công trình tiêu biểu; cùng những phản ánh chân thực, xúc động về ngành điện.

Tác phẩm bài viết phản ánh các sự kiện, ấn tượng của người dân/khách hàng trước sự thay đổi từng ngày của ngành điện TP.HCM về chất lượng dịch vụ, chất lượng cung ứng, chất lượng nguồn điện…Những câu chuyện mà người dân/khách hàng chứng kiến về cấp điện cho phát triển công nghiệp đầu tàu kinh tế của cả nước, cho sự phát triển kinh tế - xã hội phát triển, đời sống của người dân tại vùng sâu, vùng khó khăn, đảo xa,… được đổi thay nhờ có điện.

1. QUY CÁCH TÁC PHẨM DỰ THI

Tác phẩm dự thi được viết bằng tiếng Việt không quá 1.200 chữ, đính kèm hình ảnh liên quan đến nội dung mà bài viết đề cập, hoặc hình ảnh minh họa do chính tác giả cung cấp.

Tác phẩm dự thi có thể trình bày dưới dạng văn học hoặc phóng sự, báo chí phải là những sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào, chưa đưa lên các websites, blogs, các trang mạng xã hội của các tổ chức, cá nhân. Các tác phẩm dự thi không được in vào tập sách riêng của tác giả và các tuyển tập chung cho đến khi kết thúc cuộc thi.

Sử dụng ngôn ngữ trong sáng, chân thực, dễ hiểu, có hình ảnh đính kèm phải phù hợp với thuần phong, mỹ tục, không vi phạm pháp luật Việt Nam.

Bài viết có thể đánh máy hoặc viết tay rõ ràng trên các khổ giấy A4.





1. PHẠM VI SÁNG TÁC:

Các hoạt động của EVNHCMC và đơn vị thành viên trên địa bàn TP.HCM; hoặc các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng do EVNHCMC thực hiện tại các địa phương khác.

2. CÁC CHỦ ĐỀ:

- Điện lực TP.HCM với đời sống: Góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt, quốc phòng – an ninh.

- Ngành điện năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp: Hình ảnh CBCNV trong lao động; phong trào thi đua; công trình đầu tư phát triển lưới điện; dịch vụ khách hàng; hoạt động an sinh xã hội.

- Lưới điện thông minh – chuyển đổi số: SCADA/DMS, điều khiển từ xa, trạm không người trực, AI, đo xa, camera nhiệt…

- Điện hướng tới tương lai xanh: Công nghệ mới, năng lượng sạch, giải pháp giảm phát thải, hiện đại hóa lưới phân phối.

3. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM ẢNH: Ảnh màu, do tác giả trực tiếp chụp; không chấp nhận ảnh tạo bởi AI.

Ảnh đơn: mỗi ảnh là một tác phẩm.

Ảnh bộ: 05 đến 12 ảnh/bộ, có thuyết minh và maket tổng thể.

Không trùng lặp ảnh giữa ảnh đơn và ảnh bộ. Ảnh sáng tác theo phương pháp hiện thực; chỉ xử lý hậu kỳ cơ bản, không làm sai lệch nội dung. Chưa từng đoạt giải hoặc triển lãm. Không gắn watermark, logo, chữ ký, khung viền. Ghi rõ địa điểm, năm sáng tác. Ban tổ chức có quyền yêu cầu file gốc để đối chiếu.

4. QUY CÁCH: File JPEG; chiều dài tối thiểu 4000 pixel; độ phân giải 300dpi; Dung lượng tối thiểu 5MB; đủ chất lượng in khổ lớn (tối thiểu A1); Đặt tên file bằng ký tự alphabet và số; không dùng ký tự đặc biệt. Hỗ trợ kỹ thuật: Ông Thanh Thiện: 0966 393 639 – thiendvt@hcmpc.com.vn

Tác phẩm gửi về dự thi phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ hoặc email, số điện thoại. Nếu bài viết của tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp (gọi chung là tổ chức) phải có tên tổ chức, địa chỉ, điện thoại kèm tên và điện thoại người đại diện để liên lạc; bài viết của người trong ngành điện ghi rõ thuộc đơn vị nào. Mỗi tác giả, tổ chức có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất họ tên hoặc bút danh, tên đơn vị.

Bài dự thi gửi qua Email cuộc thi: 50namnganhdienthanhpho@thanhnien.vn

Gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P. Xuân Hòa, TP.HCM (Bài viết tham dự cuộc thi: Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác)

Từ ngày 11.3 – 30.6.2026

Ban tổ chức cuộc thi: Tiến Sĩ Phạm Quốc Bảo – Chủ tịch HĐTV EVNHCMC làm Trưởng ban. Ban Biên tập và đại diện các Phòng, Ban của Báo Thanh Niên, do nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn – Tổng Biên tập là đồng Trưởng ban tổ chức. Ban giám khảo là các nhà văn, nhà báo uy tín, do nhà báo Đức Trung – Tổng thư ký Báo Thanh Niên làm Trưởng ban giám khảo.

Tác giả chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung bài viết, hình ảnh dự thi; bảo đảm không vi phạm bản quyền hoặc tranh chấp pháp lý. Trường hợp phát hiện vi phạm, Ban tổ chức có quyền thu hồi giải thưởng và thông báo công khai. Tác phẩm được đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định.

Ban tổ chức có quyền loại bỏ tác phẩm vi phạm thể lệ, thuần phong mỹ tục hoặc thông tin không phù hợp mà không cần báo trước; không chịu trách nhiệm với bài thất lạc hoặc thông tin cá nhân sai lệch. Tác phẩm dự thi không được hoàn trả; Ban tổ chức được quyền sử dụng tác phẩm đạt giải cho mục đích tuyên truyền, quảng bá.

Người đoạt giải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định; giải thưởng tiền mặt chuyển khoản, hiện vật gửi bảo đảm và không quy đổi. Khiếu nại (nếu có) được tiếp nhận trong 7 ngày từ ngày công bố kết quả.

Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.