‘The Me We Spirit’ của Kusto Home: kiến tạo tương lai bằng sức mạnh tri thức

The Me We Spirit Chuỗi tọa đàm được xây dựng bởi Kusto Home - thuộc Tập đoàn đầu tư quốc tế đa ngành Kusto Group. Chương trình có sự xuất hiện của các cá nhân ưu tú, là những con người tiên phong với khát vọng táo bạo kiến xây tương lai. Đồng thời, các khách mời là đại diện cho 5 giá trị cốt lõi mà Kusto Home luôn tin tưởng theo đuổi: Am tường - Thấu hiểu - Bền vững - Linh hoạt - Độc đáo.

Trong tập đầu tiên, chủ đề “Am tường” đã được thảo luận và chuyển tải một cách chi tiết và sâu sắc thông qua khách mời là những chuyên gia trong ngành BĐS. Không chỉ đề cao vai trò của tri thức đối với sự thành công, chương trình còn cung cấp những thông tin về thị trường cũng như những lời khuyên giá trị cho các nhà đầu tư. Đó cũng chính là tinh thần mà The Me We Spirit muốn người xem hướng đến trong tập 1 chương trình.

“The Me We Spirit - Kusto Home” - vận dụng tri thức để kiến tạo thành công trên thị trường BĐS

Chọn sự “Am tường” (Knowledgeable) là một trong năm giá trị để theo đuổi, Kusto Home luôn biết tận dụng nguồn tri thức và kinh nghiệm quý báu từ nhiều lĩnh vực để mang đến những sản phẩm chất lượng cao cho khách hàng, nhà đầu tư và đội ngũ nhân viên.

Trong tập đầu tiên phát sóng The Me We Spirit, chị Dương Thùy Dung - Giám đốc Điều hành CBRE Việt Nam - khách mời của chương trình và đây cũng là nhân vật kỳ cựu trong giới BĐS tại Việt Nam đạt thành công bằng sức mạnh tri thức. Chị Thùy Dung cũng tin rằng nếu công ty, tập thể nào biết tận dụng kiến thức và sự am tường của từng nhân tài chiêu mộ được thì những giá trị mà đơn vị đó mang lại cho cộng đồng sẽ cực kỳ ấn tượng.

Bàn về vai trò của sự "Am tường" trong lĩnh vực BĐS tại chương trình The Me We Spirit, đại diện Kusto Home, ông Sergey Nam - TGĐ Kusto Home đã nhấn mạnh rằng công ty luôn chú trọng đến việc thu hút và đào tạo nhân tài. “Đội ngũ nhân viên của chúng tôi được gọi là các "Kustodians". Chúng tôi luôn được khuyến khích nâng cao kiến thức, kỹ năng và nắm bắt thông tin để hiểu thị trường”.

Sức mạnh tri thức mang đến những sản phẩm nhà ở giá trị cho khách hàng

Nhờ sự am tường, Kusto Home nhanh chóng tạo được dấu ấn tại thị trường Việt Nam. Nắm rõ được thế mạnh của công ty và vốn hiểu biết về thị trường. Kusto Home không chọn hướng đi phát triển dự án hàng loạt. Thay vào đó, công ty đã nghiên cứu kỹ lưỡng và xác định được những nhu cầu khách hàng muốn mà các nhà phát triển khác chưa “chạm đến”.





Ngay trong dự án đầu tiên - Đảo Kim Cương, Kusto Home đã táo bạo lồng ghép thiết kế resort nghỉ dưỡng vào căn hộ để ở và ưu tiên kiến tạo không gian xanh với hơn 100 loài cây xanh khác nhau bao phủ 87% diện tích tổng thể. Dự án gây được ấn tượng rất lớn cho thị trường vào năm 2016 và theo khách mời Thùy Dung “mặc dù dự án đã bán hết từ lâu nhưng nhu cầu sở hữu căn hộ tại đây vẫn không ngừng tăng từng ngày”.

Ở góc nhìn rộng hơn, những gì Kusto Home đã đóng góp cho cộng đồng không chỉ là một dự án BĐS mà còn thiết lập chuẩn sống mà khách hàng xứng đáng được tận hưởng. Mới đây nhất Kusto Home tiếp tục cho ra mắt dự án Urban Green và không gian thiên nhiên vẫn tiếp tục làm điểm nhấn. Với mật độ xây dựng chỉ 32%, Urban Green mang đến một môi trường sống cân bằng giữa nhịp sống đô thị năng động và sự bình yên của thiên nhiên. Đây cũng là dự án mà Kusto Home đang hiện thực hóa nâng tầm trải nghiệm sống cho giới trẻ thành đạt.

Đằng sau những bước tiến đột phá cùng những dự án ấn tượng của nhà phát triển Kusto Home là sự trân trọng giá trị “Am tường” và sức mạnh của tri thức. Những ai biết coi trọng và vận dụng giá trị này như Kusto Home chắc chắn sẽ thành công trong cuộc sống và mang lại nhiều đóng góp ý nghĩa cho xã hội.