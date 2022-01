‘The Power of the Dog’ và ‘West Side Story’ thắng lớn giải Quả cầu vàng 2022

The Power of the Dog đoạt giải Phim chính kịch hay nhất và West Side Story nhận giải Phim ca nhạc/hài kịch hay nhất tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay. Jane Campion nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất khi chỉ đạo The Power of the Dog và Kodi Smit-McPhee giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc cũng trong bộ phim này. Ngôi sao của West Side Story - Rachel Zegler đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc phim ca nhạc/hài kịch và bạn diễn của cô trong phim này Ariana DeBose đã giành được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Nicole Kidman được vinh danh hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc phim chính kịch (Being the Ricardos), trong khi Will Smith nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc cũng của hạng mục phim chính kịch (King Richard). Hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc phim ca nhạc/hài kịch, Andrew Garfield được vinh danh (Tick, Tick… ​​Boom!).

Ở mảng truyền hình, Succession đoạt giải Phim dài tập hay nhất và Hacks nhận giải Phim ca nhạc/hài kịch xuất sắc nhất, cả hai đều của HBO. Giải Nam/Nữ diễn viên phim chính kịch thuộc về Jeremy Strong (Succession) và Michaela Jaé Rodriguez (Pose). Hạng mục Nam/Nữ diễn viên phim ca nhạc/hài kịch, Jason Sudeikis (Ted Lasso) và Jean Smart (Hacks) lần lượt được nêu tên.





Ban tổ chức giải thưởng Quả cầu vàng bị lên án sau các vụ bê bối từ chương trình trao giải năm 2021 khi bị phanh phui rằng HFPA không có thành viên chấm giải da đen và đầy dấu hiệu kinh doanh, trục lợi. Kênh NBC quyết định rút khỏi chương trình truyền hình trực tiếp lễ trao giải năm nay. Kể từ đó, HFPA đã đa dạng hóa thành viên của mình và sửa đổi các quy định nhằm cố gắng giữ thể diện ở Hollywood.