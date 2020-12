Leeds của Marcelo Bielsa… sẽ rớt hạng?

Dù sao đi nữa, rõ ràng phải có lý do để Bielsa mang biệt danh "El Loco" (gã điên). Thua với "tỷ số của môn quần vợt" mà vẫn có thể say sưa giải thích được rằng đội mình hay hơn... thì chịu. Lần gần nhất trước đó, một đội bóng do Bielsa dẫn dắt thủng lưới 6 bàn, là 28 năm trước, khi ông huấn luyện CLB Newell's Old Boys ở quê nhà Argentina . Tin hay không tùy bạn, nhưng quả đã tồn tại một câu chuyện giật gân ngang mức huyền thoại. Giới hâm mộ giận dữ vây kín cổng nhà Bielsa để "hỏi tội". Ông xuất hiện, với... quả lưu đạn trên tay, và dọa sẽ rút chốt nếu đám đông không chịu giải tán!