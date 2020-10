M.U: Không thể bỏ hết... vậy nên bỏ ai?

Edinson Cavani chưa thể đá trận ra mắt Premier League trong màu áo M.U vào cuối tuần này, do còn đang bị cách ly. HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng không thể dùng Anthony Martial, do tiền đạo này đang bị treo giò. Phil Jones thì vắng mặt vì chấn thương. Tuy nhiên, vấn đề nan giải nhất hiện nay của Solskjaer lại chẳng phải là thiếu, mà là... thừa. Nói cho đúng hơn, thì đâu là ngôi sao mà Solskjaer phải can đảm gạt bỏ?