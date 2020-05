10 ca dương tính với Covid-19 ở CLB, Bundesliga trở lại trạng thái “treo”

Giải đấu của Pháp sẽ đưa ra một khoản vay từ nhà nước bảo lãnh, được cho là tới 225 triệu euro để bù đắp thu nhập truyền hình bị mất sau khi quyết định kết thúc sớm mùa giải 2019 - 2020 do đại dịch Covid-19. 40 CLB ở Ligue 1 và Ligue 2 đã đồng ý việc được vay với số tiền tương ứng sau khi các đài truyền hình Canal Plus và beIN Sports sẽ không chi các khoản thanh toán còn lại do mùa giải kết thúc trước 10 vòng đấu. Trong khi đó, giải hàng đầu Tây Ban Nha (La Liga) hôm 4.5 đã lên kế hoạch khởi động lại mùa giải vào tháng 6. Theo đó, từ ngày 5.5, các cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp ở Tây Ban Nha sẽ trải qua các đợt kiểm tra Covid-19 và sẽ chỉ được phép trở lại tập luyện sau khi kết quả âm tính. Giải Ngoại hạng Anh hiện cũng đang tình trạng chờ khi kế hoạch chơi trên sân trung lập nhận những phản ứng.