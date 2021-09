3 ngôi sao kỳ cựu thoát cảnh thất nghiệp, tìm được CLB mới đầu quân

Suốt kỳ chuyển nhượng, Franck Ribery liên hệ nhiều CLB để đầu quân nhưng đa số đều chê ngôi sao kỳ cựu này quá luống tuổi khó có thể đáp ứng yêu cầu. Tình thế này khiến Franck Ribery rơi vào cảnh tiếp tục thất nghiệp và có thể tính chuyện giải nghệ.

Mới đây, dù kỳ chuyển nhượng đã kết thúc nhưng vì là cầu thủ tự do, Franck Ribery bất ngờ được CLB Salernitana vừa thăng hạng giải Serie A (Ý) mời đầu quân và đề nghị ký hợp đồng đến tháng 6.2022 cùng mức lương 1,5 triệu euro sau thuế.

Một ngôi sao kỳ cựu khác là tiền đạo Radamel Falcao, hiện 35 tuổi, cũng vừa chính thức ra mắt CLB mới Rayo Vallecano và cũng là tân binh của giải La Liga, sau khi chân sút người Colombia này bất ngờ chấm dứt hợp đồng với CLB Galatasaray do không được thi đấu thường xuyên để nhanh chóng tìm được đội bóng đầu quân tránh cảnh thất nghiệp.

Trong khi đó, tiền vệ xuất sắc một thời người Argentina , Javier Pastore cũng tìm được giải pháp chia tay AS Roma sau thời gian gần như bị đặt ra ngoài kế hoạch của HLV Mourinho và tưởng chừng rơi vào cảnh thất nghiệp do không tìm được đội bóng nào đầu quân khi kỳ chuyển nhượng kết thúc. Phải đến mới đây, sau khi được AS Roma giải phóng hợp đồng còn 1 năm, Javier Pastore mới trở thành cầu thủ tự do để được đến CLB Elche ở La Liga đầu quân và ký hợp đồng có thời hạn đến tháng 6.2022.