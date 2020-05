9 điều khán giả sẽ gặp khi Bundesliga tái khởi động hôm nay 16.5

Cuối cùng, người hâm mộ bóng đá trên thế giới đã có thể xem một giải đấu chất lượng qua màn ảnh nhỏ trong lúc đại dịch Covid-19 vẫn còn hoành hành ở một số nơi. Bundesliga đã trở lại, giải đấu này được kỳ vọng sẽ tái tạo lại những khoảnh khắc kỳ diệu của bóng đá mà nhiều tháng nay người hâm mộ tạm quên đi. Chúng tôi xin nhắc lại những điều khán giả sẽ gặp ở lượt đấu 26 Bundesliga chuẩn bị diễn ra vào đêm nay 16.5:

Bộ đôi Haaland và Sancho

Haaland và Sancho đang đình đám ở Bundesliga Ảnh: AFP

Ngoài bộ ba bom tấn của Liverpool , có lẽ không có hàng công nào thú vị hơn bộ đôi này ở Dortmund. Kể từ khi Dortmund giành được chữ ký của Erling Haaland hồi tháng 1.2020, anh đã ghi đến 9 bàn thắng sau 8 lần ra sân ở Bundesliga, đưa tổng số bàn thắng cầu thủ này ghi được trong mùa bóng mới là 40 bàn trong 33 lần ra sân. "Năng suất" của Sancho trước khung thành cũng thật đáng nể ở mùa giải này. Anh ghi đến 14 bàn thắng cùng 15 pha kiến tạo trong 23 lần ra sân tại Bundesliga. Họ đúng là sự kế hợp hoàn hảo trước khi mùa giải tạm dừng trong tháng 3.

Sự hợp tác này sẽ gặp thử thách lớn trong trận derby vùng với Schalke vào đêm nay bởi Haaland chưa từng đụng độ với đội khách trong khi Sancho "tịt ngòi" ở trận lượt đi.

Sự 'bình thường mới'

Khẩu trang sẽ thường trực trên mặt các cầu thủ Ảnh: Reuters

Bundesliga sẽ trông rất khác vào cuối tuần này khi nó phải thích nghi với "bình thường mới". Đã có một bộ hướng dẫn nghiêm ngặt được gửi tới các cầu thủ, huấn luyện viên và câu lạc bộ để tuân theo để các trận đấu được diễn ra an toàn. Tuần này, các đội bóng đã phải tự cách ly bằng cách tập trung tại câu lạc bộ khách sạn. Nếu không làm được điều đó, các đội phải sử dụng lối vào, thang máy và phòng họp chiến thuật riêng để tránh tiếp xúc với những người khác. Các đội đã phải sử dụng nhiều xe buýt có đủ không gian để cầu thủ ngồi cách nhau ít nhất 1,5 m trên đường đến sân vận động. Cầu thủ và nhân viên phải đeo khẩu trang khi đến nơi. Ngoài ra, các cầu thủ chỉ được ở tối đa 40 phút trong phòng thay đồ với khẩu trang trên mặt.

Trên sân, ngoài các cầu thủ, mọi người đều phải đeo khẩu trang trong khi huấn luyện viên được phép hạ thấp khẩu trang xuống để hò hét chỉ đạo. Quả bóng cũng sẽ được khử trùng trước và trong trận đấu, cầu thủ phải sử dụng các chai nước uống dùng một lần, các cầu thủ dự bị ngồi cách nhau 1 chỗ, nếu băng ghế không đủ thì phải lên khán đài ngồi.

Cuối cùng, các cầu thủ không thể ôm nhau ăn mừng như cũ, họ cũng được yêu cầu không khạc nhổ bừa bãi trên sân.

Kẻ thách thức Lewandowski

Hai tiền đạo cạnh tranh giải Vua phá lưới Ảnh: AFP

Mọi người đều muốn thấy nhiều bàn thắng và hai cầu thủ này làm tốt nhất việc đó cho đội bóng của mình. Nếu như Lewandowski dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 25 bàn thì Timo Werner cũng có 21 bàn.

Lewandowski đã có một mùa giải lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên tại Bundesliga ghi 10 bàn sau 6 trận đấu, anh cũng ghi bàn liên tục trong 11 trận đấu cho Bayern Munich.

Werner cũng rất ấn tượng và góp phần quan trọng để RB Leipzig tranh chấp chức vô địch Bundesliga . Trong khi hết Liverpool, Manchester United và thậm chí cả Bayern Munich liên tục chèo kéo mình thì Werner vẫn âm thầm "khủng bố" các hàng phòng ngự bằng tốc độ và khả năng dứt điểm chính xác của mình. Bayern Munich, Dortmund và RB Leipzig đều đang tranh chấp ngôi vô địch nhưng cuộc chiến giành Chiếc giày vàng của bóng đá Đức hứa hẹn sẽ hấp dẫn không kém.

Frankfurt và Monchengladbach

Frankfurt từng thắng Bayern Munich đến 5-1 Ảnh: AFP

Ngoài cuộc đối đầu Dortmund - Schalke ở Signal Iduna Park, đây cũng là trận đấu tâm điểm tuần này.

Mặc dù không có ngôi sao nào trong đội hình của mình nhưng Frankfurt luôn có khả năng làm đảo lộn mọi dự đoán bằng lối chơi bóng tràn đầy năng lượng của mình. Chính họ đã đưa Chelsea đến chấm phạt đền trong trận bán kết Europa League mùa giải năm ngoái trước khi thua tại sân Stamford Bridge. Frankfurt cũng đánh bại Arsenal tại sân vận động Emirates hồi đầu mùa này. Phong độ ấn tượng ở mùa giải trước đã khiến Frankfurt mất các ngôi sao như Luka Jovic (sang Real Madrid), Ante Rebic (AC Milan) và Sebastien Haller (West Ham mượn). Frankfurt chơi không tốt trong mùa giải này và xếp vị trí 12 nhưng chính họ đã đè bẹp Bayern Munich đến 5-1 vào tháng 11 năm ngoái. Nguyên do, các vị khách đã để cầu thủ chạy cánh người Serbia Filip Kinto chơi quá tự do, giờ anh ấy là ngôi sao của Frankfurt rồi.

Trong khi đó, Monchengladbach chơi bùng nổ dưới thời HLV Marco Rose sau khi ông đến từ Red Bull Salzburg vào mùa hè. Bộ ba tấn công Marcus Thuram (con trai của Lillian), Alassane Plea và Breel Embolo đã đưa Monchengladbach dẫn đầu Bundesliga trong giai đoạn đầu mùa giải trước khi giảm nhẹ phong độ. Họ cũng có trong tay tài sản quý Denis Zakaria, cầu thủ được cả Liverpool lẫn Manchester United theo đuổi, chưa kể trong đội hình còn có tiền vệ chơi ấn tượng Floran Neuhaus, người giúp Dussendorf thăng hạng cách đây 2 năm. Nhà vô địch World Cup Matthias Ginter hiện đang là trung tâm của hàng phòng ngự của họ và điều đó giúp cho đội bóng này lọt lưới 30 bàn trong mùa bóng này.

Một trải nghiệm xem hoàn toàn mới

Ở Đức, có rất ít trận đấu khán giả đến thưa thớt chứ đừng nói đến các khán đài vắng tanh. Đây thật sự là chuyện kỳ quái với người xem đã quen với Bundesliga . Tiếng hò hét thậm chí chửi rủa của các cầu thủ, tiếng thét khi bị phạm lỗi hay tiếng còi của trọng tài giờ sẽ rõ mồn một trên sóng truyền hình và người xem sẽ phải thích nghi với việc nghe những âm thanh đó, những âm thành thường bị tiếng cổ vũ từ khán đài lấn át.

Linh vật... ở nhà

Dê Hennes sẽ không được đến sân của Mainz Ảnh: AFP

Do các quy định nghiêm ngặt được đưa ra để Bundesliga tái khởi động, linh vật của một số câu lạc bộ sẽ không thể tham dự các trận đấu. Nổi tiếng nhất trong số họ là con dê của Cologne, tên Hennes IX, linh vật sẽ không được đến sân RheinEnergieStadion khi đội chủ nhà tiếp đón Mainz vào chủ nhật. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên mà Cologne thiếu linh vật của họ kể từ năm 2008.

Cùng hoàn cảnh đó là chú đại bàng Attila của Frankfurt. Attila thường bay xung quanh sân vận động Commerzbank với sức chứa 51.000 chỗ ngồi của Frankfurt trước các trận đấu trên sân nhà và giúp các cổ động viên chủ nhà lấn át tất cả, nhưng điều đó sẽ không xảy ra vào cuối tuần này khi họ tiếp đón Monchengladbach.

Người quen của Ngoại hạng Anh

Các CLB ở Anh lại một phen 'thèm khát' Kai Havertz Ảnh: AFP

Những vòng đấu sắp tới sẽ mang đến các CLB của giải Ngoại hạng Anh những cảm giác khó tả. Không đội bóng nào thèm khát Kai Havertz (Bayer Leverkusen) nhiều hơn Liverpool và Chelsea. Cầu thủ này được chú ý bởi ghi được 10 bàn thắng và 8 pha kiến tạo trong mùa giải này.

Ngoài ra còn có hậu vệ cánh Alphonso Davies của Bayern Munich, người đã xé toạc hàng phòng ngự vững chắc của Chelsea khiến The Blues thất bại ngay tại sân nhà Stamford Bridge ở chiến dịch Champions League hồi đầu năm nay. Hậu vệ người Canada này đang khiến Manchester United hối hận vì đã chần chừ không ký hợp đồng với anh khi anh chuẩn bị rời Vancouver Whitecaps tháng 7.2018.

Cuộc chiến chống xuống hạng

Ngày trở lại hạng 2 của Paderborn không còn xa Ảnh: AFP

Trận đấu căng nhất tối thứ bảy là cuộc đụng độ giữa Dusseldorf và Paderborn. Tân binh Paderborn luôn gặp khó khăn trong việc trụ hạng và họ đang "cầm đèn đỏ" với vỏn vẹn 16 điểm sau 25 vòng đấu, họ ít hơn đội chủ nhà 6 điểm và cách xa nhóm an toàn đến 10 điểm. Paderborn buộc phải giành ba điểm nếu muốn nuôi hy vọng "sống sót" ở Bundesliga trong bối cảnh Dussendorf sẽ nhân cơ hội này để loại bớt đối thủ của mình.

David và Goliath

Các cầu thủ 'David' Union Berlin chuẩn bị đón tiếp gã khổng lồ xứ Bavaria Bayern Munich Ảnh: AFP

Sẽ không có sự so sánh nào phù hợp hơn trong trường hợp này khi tính đến trận đấu giữa chủ nhà Union Berlin và Bayern Munich. Sân An der Alten Forsterei của đội chủ nhà chứa được 22.000 chỗ nhưng 18.000 trong số đó là bậc thềm chứ không phải ghế ngồi. Thật không may, nó sẽ trống rỗng khi Bayern Munich xuất hiện vào chủ nhật này. Nhiều người dự đoán việc Union Berlin trụ được ở Bundesliga là không bao lâu, nhưng hiện đội bóng này đang xếp thứ 11, có vẻ như câu lạc bộ đến từ miền Đông nước Đức sẵn sàng chơi ở Bundesliga thêm một mùa giải nữa. Điều này đã làm "mát ruột mát gan" của người hâm mộ Union Berlin, những người đã từng hiến máu để cứu câu lạc bộ khỏi phá sản.

Những điều trên đều khác quá xa so với Bayern Munich, đội bóng sẽ cố tìm mọi cách giành chiến thắng vào chủ nhật này để tìm kiếm chức vô địch thứ 8 liên tiếp của họ. "Hùm xám" đã đi lạc trong giai đoạn đầu mùa bóng này khiến HLV Niko Kovac bị sa thải. Khi trợ lý Hansi Flick lên nắm quyền ở Allianz Arena, ông đã cho thấy đó mới là vị trí phù hợp với ông. Dưới thời Flick, Alphonso Davies và Thomas Muller đều đồng ý gia hạn hợp đồng mới. Bayern Munich đang trở lại quỹ đạo chiến thắng. Sẽ bất ngờ hay là kỳ lạ nếu Union Berlin làm nên chuyện trước Bayern Munich, đội bóng bất bại 11 trận đấu gần nhất.