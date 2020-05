Bạn gái bốc lửa làm tiền đạo Luka Jovic ở không vẫn bị chấn thương?

Từ cuối tuần này, các cầu thủ Real Madrid kể cả Luka Jovic đều trở lại tập trung để kiểm tra thể trạng và thể lực, trước khi bước vào tập luyện từ đầu tuần sau cho khả năng nối lại thi đấu ở giải La Liga từ tháng 6.

Tuy nhiên, các bác sĩ của Real Madrid phát hiện Luka Jovic bị nứt xương gót chân phải và phải nghỉ thi đấu ít nhất từ 2 tháng.

Chấn thương bất ngờ này bị nghi đã xảy ra trong thời gian cầu thủ này ở cách ly tại nhà riêng ở Belgrade cùng cô bạn gái bốc lửa, siêu mẫu người Serbia, Sofija Milosevic.

Bố của Luka Jovic, ông Milan cũng nghi ngờ không biết con trai mình và bạn gái đã làm gì để nay cầu thủ này dính chấn thương có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp.

Ông Milan nói với tờ báo Kurir ở Serbia: “Luka (Jovic) hiện rất lo lắng, và có tâm trạng đầy e ngại (bị Real Madrid chuyển nhượng) vì không ngờ lại dính chấn thương nặng như vậy sau thời gian ở cách ly.

Luka Jovic vừa trở lại Tây Ban Nha tập trung cùng Real Madrid nhưng bị phát hiện dính chấn thương nặng AS

Theo tôi được biết, trong thời gian qua CLB đã gửi các bài tập ở nhà cho Luka tập luyện chỉ giữ thể lực. Nhưng không ngờ nay tôi nghe tin con trai mình bị chấn thương gót chân hết sức nghiêm trọng.

Tôi không biết có điều gì bất ổn khi con trai mình ở nhà cùng bạn gái hay không. Luka đang rất quyết tâm trở lại và chứng minh khả năng của mình ở Real Madrid, nhưng tình hình hiện nay thì thật tệ và không ngờ lại xảy ra”.

HLV Zidane đứng cách 2 mét khi gặp lại các cầu thủ Real Madrid AS

Theo tờ AS của Tây Ban Nha, chấn thương của Luka Jovic có thể do cầu thủ này tập luyện ở nhà không đúng cách theo chỉ dẫn của CLB, hoặc cũng có thể do các sinh hoạt cá nhân cùng cô bạn gái xinh đẹp đã gây ra mà cầu thủ này không biết cho đến khi kiểm tra kỹ thì mới phát hiện.

Trong khi đó, CLB Real Madrid trong thông báo không giải thích nguyên do vì sao Luka Jovic trong thời gian không thi đấu nhưng lại bị chấn thương nứt xương gót chân được xem là chỉ xảy ra do va chạm hoặc các hoạt động mạnh khi tranh chấp trên sân.