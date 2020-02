Barcelona bị tố thuê công ty “đen” tấn công Messi trên mạng xã hội

Các tài khoản trên hoạt động từ năm 2017, còn công ty trên được Barcelona ký hợp đồng thuê với giá xấp xỉ 1 triệu euro. Tuy nhiên, Barcelona đã đưa ra một tuyên bố hôm 17.2 rằng CLB "từ chối kịch liệt mọi mối quan hệ có ký kết các dịch vụ trên các tài khoản mạng xã hội, để lan truyền các thông điệp tiêu cực liên quan đến bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đã hoặc đang có một mối quan hệ với đội bóng".

Tuyên bố cho biết Barcelona thuê "dịch vụ giám sát phương tiện truyền thông xã hội" để theo dõi các bài viết về đội bóng nhưng I3 Ventures "không liên quan đến các tài khoản này". Barcelona cũng đe dọa hành động pháp lý chống lại bất kỳ tổ chức truyền thông nào có những động thái đưa tin ám chỉ kiểu như trên.

Ông Bartomeu, Chủ tịch CLB Barcelona, đang đối mặt với sóng gió hậu trường REUTERS

Dẫu vậy, cuộc tranh cãi trên một lần nữa làm tăng áp lực lên ông Bartomeu và hội đồng quản trị Barcelona trước cuộc bầu cử chủ tịch vào năm tới. Chiến dịch "Yes to the Future" do Victor Font, một trong những ứng viên tiềm năng chạy đua chức chủ tịch CLB Barcelona, đứng đầu cho biết trong một tuyên bố rằng, những cáo buộc mới nhất là "cực kỳ nghiêm trọng".