Bất đồng thi đấu sân trung lập, Ngoại hạng Anh có nguy cơ huỷ luôn mùa giải

Theo tin mới nhất , 6 CLB ở nhóm cuối bảng đang có những phản ứng bản kế hoạch thi đấu sân trung lập của Ngoại hạng Anh , và sẽ chặn kế hoạch này qua cuộc bỏ phiếu sắp tới.

Lý do, các CLB này phát hiện nhóm 6 CLB ở tốp đầu đang vận động hành lang nhằm bảo đảm dù thi đấu lại hay không, thì Ngoại hạng Anh vẫn có 3 suất rớt hạng và 3 suất thăng hạng từ giải hạng nhất.

Đây cũng là lý do cuộc họp hôm thứ sáu tuần trước dù các CLB nhóm cuối bảng được thuyết phục với lý do cần đoàn kết để giúp Ngoại hạng Anh nối lại thi đấu, nhưng cuối cùng đã từ chối bỏ phiếu thông qua kế hoạch thi đấu lại ở sân trung lập do cảm thấy đã bị áp đặt.

Các CLB cuối bảng như Brighton đã chính thức phản đối vì đá sân trung lập khiến họ bị thiệt thòi nghiêm trọng. Giám đốc điều hành Paul Barber của Brighton nói: “Chúng tôi có thể đồng ý một số điểm trong tình hình hiện nay, nhưng rõ ràng đấu sân trung lập đã ảnh hưởng tới tính vẹn toàn của giải đấu”.

Giám đốc điều hành Paul Barber của Brighton AFP

Brighton hiện đứng vị trí thứ 15, cách vị trí rớt hạng 2 điểm, và còn 5 trận mùa này đá sân nhà trước các đối thủ mạnh như Arsenal, Manchester United , Liverpool và Man City … Do đó, nay phải đá sân đội khác khiến lãnh đạo CLB này không đồng tình.

Tương tự, các CLB West Ham, Watford hay Bournemouth, kể cả 2 đội cuối bảng là Aston Villa và Norwich cũng đều còn ít nhiều cơ hội trụ hạng. Nên qua kế hoạch thi đấu ở sân trung lập khiến các đội này tin rằng mình đã bị các đội ở tốp trên gây sức ép vì quyền lợi để đấu lại và đối mặt nguy cơ rớt hạng rất cao.

Bournemouth đang ở nhóm 3 đội rớt hạng, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội trụ hạng AFP

Tờ Daily Mail cho biết thêm, vẫn đang có những vận động hành lang để các CLB ở tốp dưới Ngoại hạng Anh cần thống nhất, trong đó vấn đề tài chính sẽ là yếu tố then chốt để các CLB này đồng tình qua việc hứa hẹn phân bổ lại số tiền 762 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình.

Theo dự kiến, từ đây đến cuối tháng 5 giải Ngoại hạng Anh nếu được chính phủ Anh “bật đèn xanh”, sẽ cần 1 cuộc bỏ phiếu (dự định ngày 18.5) để chính thức thông qua kế hoạch thi đấu lại ở các sân trung lập.