Bí ẩn từ những số áo cầu thủ: “Bất tử” hay... “bức tử”?

Rất nhiều số áo ở các CLB không còn tồn tại nữa, như AC Milan không có áo số 3 và số 6. Số 6 cũng đã không còn ở West Ham. Inter không còn số 3 và số 4. Napoli, Brescia, Honved Budapest, Legia Warsaw... không còn số 10. Ajax Amsterdam không còn số áo 14. Lý do vì quá nhiều danh thủ có nhiều công trạng và ảnh hưởng lớn dùng số áo này, và khi họ chia tay đội bóng thì số áo ấy biến mất. Như Diego Maradona, Roberto Baggio, Ferenc Puskas, Kazimierz Deyna chắc chắn không bao giờ có “truyền nhân” ở Napoli, Brescia, Honved, Legia nữa, khi các đội này bỏ hẳn áo số 10 để tôn vinh cầu thủ hay nhất trong lịch sử CLB.

Nhưng cũng có ý tưởng giữ niềm kiêu hãnh qua số áo lẫy lừng của các ngôi sao từ các CLB khác. Như nói đến M.U là phải nói đến truyền thống của những người đã mặc áo số 7, làm giới hâm mộ Old Trafford say đắm qua bao thế hệ. George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham , Cristiano Ronaldo! Ai được M.U trao cho chiếc áo số 7 cũng phải nhìn lại các bậc tiền bối lừng danh và cố gắng không để cho truyền thống hào hùng bị mai một. Hoặc Juventus không bao giờ bỏ đi chiếc áo số 10, vì tài năng của Roberto Baggio. Nhưng thật trái khoáy khi đội bóng nhỏ Brescia, nơi mà danh thủ này thi đấu, lại khai tử chính chiếc áo số 10 của Baggio!