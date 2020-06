Bộ Tài chính mong muốn tháo gỡ đặt cược bóng đá quốc tế

Trong công văn trình Thủ tướng, báo cáo về quá trình triển khai thực hiện Nghị định 06 cũng như lý giải về việc đến nay vẫn chưa có đơn vị nào được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược, Bộ Tài chính (TC) đã trình bày khá rõ những khó khăn mà cơ quan này đang vấp phải.

Bộ TC nêu: “Theo Nghị định 06, Chính phủ cho phép một doanh nghiệp (DN) được phép tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trong thời hạn là 5 năm kể từ ngày DN được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Bộ TC chủ trì, phối hợp với các bộ VH-TT-DL, KH-ĐT, Tư pháp, Công an và các bộ, ngành liên quan tổ chức đấu thầu lựa chọn DN áp dụng quy định của luật Đấu thầu. DN được lựa chọn thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, theo đó DN được lựa chọn thông qua đấu thầu phải được Thủ tướng quyết định về chủ trương đầu tư, được cơ quan đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư trước khi Bộ TC cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế”.

Tuy nhiên, Bộ TC đang gặp một số vướng mắc, trong đó có vấn đề về pháp lý. Luật Đấu thầu quy định về việc đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ, xây lắp, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, dự án đầu tư có sử dụng đất. Hiện tại, chưa có quy định đấu thầu lựa chọn DN kinh doanh trong lĩnh vực khác. Do vậy, để có thể lựa chọn DN tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, Bộ TC đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng quy trình lựa chọn DN theo nguyên tắc vừa phải đáp ứng quy định của luật Đấu thầu, vừa phải đáp ứng các điều kiện về tổ chức hoạt động kinh doanh đặt cược và phải bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Nhưng một số quy định không thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ TC để tổ chức lựa chọn DN thông qua đấu thầu, trong đó có quy định về địa bàn kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế qua thiết bị đầu cuối.

Trong công văn báo cáo Chính phủ, Bộ TC nhấn mạnh do đây là lần đầu tiên Việt Nam thực hiện lựa chọn DN tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế áp dụng quy định của luật Đấu thầu, vì vậy cần phải có lộ trình để triển khai thực hiện. Trước những vướng mắc không tự tháo gỡ được, Bộ TC xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Về lựa chọn DN tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, Vụ trưởng Vụ TC ngân hàng (Bộ TC) Phan Thị Thu Hiền cho biết Nghị định 06 không quy định về quy trình lựa chọn DN. Đối với tiêu chuẩn chấm điểm theo quy định của pháp luật về đấu thầu, nghị định này chỉ quy định các điều kiện để lựa chọn DN, chưa có quy định về nội dung và phương pháp để có thể chấm điểm và lựa chọn DN.

Do đó, theo bà Hiền, để tháo gỡ khó khăn này, Bộ TC đã trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2, điều 38 của Nghị định 06 theo hướng quy định cụ thể là yêu cầu DN cần có đầy đủ thông tin rõ ràng, minh bạch khi lập hồ sơ dự thầu và nên đưa vào nghị định các thang điểm chấm thầu. Nghị định cũng cần bổ sung một số điều khoản quy định cụ thể về việc hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ. Bộ TC sẽ thực hiện trách nhiệm của bên mời thầu theo quy định tại khoản 3, điều 76 của luật Đấu thầu và điều 16 Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Các bộ, ngành có liên quan, trách nhiệm phối hợp với Bộ TC lập hồ sơ mời thầu và cử chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm để đánh giá hồ sơ dự thầu.

Ngoài vướng mắc nêu trên, một cơ quan khác là Bộ VH-TT-DL cũng đang gặp khó khi xây dựng danh mục các giải đấu, các trận đấu làm căn cứ đặt cược. Báo Thanh Niên đã từng đề cập nhiều lần về sự chưa phù hợp trong câu chữ được nêu trong Nghị định 06. Nội dung nghị định yêu cầu chỉ được phép đặt cược hợp pháp các giải, các trận do Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố và phê chuẩn, mà các giải này không diễn ra thường xuyên (được tổ chức 2 - 4 năm/lần), thời gian tổ chức cho 1 giải đấu ngắn (thường từ 10 - 30 ngày/giải) nên khi kinh doanh đặt cược, DN khó có lãi hoặc lãi rất thấp, trong khi vốn đầu tư lớn (vốn điều lệ tối thiểu là 1.000 tỉ đồng). DN khó có khả năng thu hồi vốn đầu tư trong thời hạn thí điểm là 5 năm. Với những lý do nêu trên và cộng với công văn của Bộ VH-TT-DL, Bộ TC đã trình Chính phủ sửa đổi Nghị định 06 theo hướng bổ sung phụ lục quy định về danh mục trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế. Theo đó, các trận đấu bóng đá quốc tế được lựa chọn làm căn cứ kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là các trận đấu, giải thi đấu bóng đá quốc tế là những giải đấu do FIFA hoặc liên đoàn bóng đá thành viên của FIFA tổ chức.