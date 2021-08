Bốc thăm vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh: M.U đụng West Ham

Kết quả bốc thăm vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh

Preston vs Cheltenham





Brentford vs Oldham

Watford vs Stoke



Wigan vs Sunderland

Norwich vs Liverpool

Burnley vs Rochdale

Arsenal vs AFC Wimbledon

Sheffield United vs Southampton

Man City vs Wycombe

Millwall vs Leicester

Wolves vs Tottenham

Brighton vs Swansea QPR vs EvertonPreston vs Cheltenham Manchester United vs West Ham Fulham vs LeedsBrentford vs OldhamWatford vs Stoke Chelsea vs Aston VillaWigan vs SunderlandNorwich vs LiverpoolBurnley vs RochdaleArsenal vs AFC WimbledonSheffield United vs SouthamptonMan City vs WycombeMillwall vs LeicesterWolves vs TottenhamBrighton vs Swansea