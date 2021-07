Bóng đá nam Olympic: Chưa đội nào chắc suất vào tứ kết

Bảng C ghi nhận Olympic Argentina và Tây Ban Nha (TBN) cùng có 3 điểm đầu tiên rất chật vật với những chiến thắng tối thiểu (1-0) trước Ai Cập và Úc. Đặc biệt, Úc chơi kiên cường trước TBN buộc HLV Calisto Fuente phải dùng hết mọi quân bài chủ lực như Asensio, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Pedri, Rafa Mir. Phải đến phút 81, TBN mới có bàn thắng do công đội trưởng Mikel Oyarzabal (cầu thủ được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 70 triệu euro). Kết quả này khiến bảng C trở nên khó lường với TBN (4 điểm) và Úc, Argentina (3 điểm) kèn cựa nhau sít sao. Cơ hội vẫn mở rộng với Úc nếu thắng Ai Cập vì Argentina phải đối đầu với chính TBN ở lượt cuối.