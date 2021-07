Bóng đá nam Olympic Tokyo 2020: Giấc mơ của các đội châu Á

Tuy nhiên kịch bản đó khó xảy ra khi đội chủ nhà đang chơi ấn tượng nhất bảng A. Nhật Bản thắng thuyết phục Nam Phi và Mexico bằng lối chơi kiểm soát bóng, kỷ luật giữ cự ly đội hình tốt và tạo ra đột biến nhờ bộ đôi Kubo - Doan Ristu càng chơi càng hay phía trên. Tuyển Olympic Nhật (6 điểm) chỉ cần 1 trận hòa là bảo đảm ngôi nhất bảng A, và họ sẽ nhập cuộc thận trọng để tránh khả năng xấu trước Pháp (3 điểm).

Lịch thi đấu (trực tiếp trên VTV5, VTV6, VTV9)

Ả Rập Xê Út - Brazil: Brazil chấp 2 trái, thắng 9

15 giờ 30: Romania - New Zealand: Romania chấp đồng nửa, thắng 9

18 giờ: Úc - Ai Cập: Đồng banh, Úc thắng 9

Tây Ban Nha -

18 giờ 30: Nhật Bản - Pháp: Nhật Bản chấp đồng nửa, thắng 9

Hàn Quốc - Honduras: Hàn Quốc chấp nửa, một, thắng 9

Cục diện bảng B phức tạp hơn nhiều khi cả 4 đội Hàn Quốc, Honduras, New Zealand và Romania đều đang có 3 điểm. Luật ở giải đấu này ưu tiên xét hiệu số bàn thắng cho những đội bằng điểm, nên trận thắng đậm Romania 4-0 đang tạo ra lợi thế rất lớn cho Hàn Quốc (hiệu số bàn thắng +3) so với Honduras, New Zealand (0) và Romania (-3). Hàn Quốc chỉ cần hòa Honduras sẽ đi tiếp bất kể kết quả trận Romania - New Zealand. Sau cú sẩy chân ngày mở màn, khả năng cao thầy trò HLV Kim Hag-bum sẽ tốc chiến, tốc thắng để sớm đoạt ngôi nhất bảng B, đồng nghĩa tránh gặp Nhật Bản ở tứ kết.

Tại bảng C, Tây Ban Nha (4 điểm) có sự trở lại của 2 ngôi sao Oscar Mingueza và Daniel Ceballos, chắc chắn sẽ bày ra thế trận tấn công áp đảo trước Argentina (3 điểm). Việc có trận thắng mở hàng trước Úc (3 điểm) cũng giúp họ tự tin hơn và một Tây Ban Nha như thế sẽ rất khó để chặn đứng. Ai Cập xếp chót bảng với 1 điểm sẽ buộc phải thắng đậm để đi tiếp nên sẽ chơi tấn công trước Úc được cho là ngang tầm. Nếu có 3 điểm, Úc nhiều khả năng sẽ theo chân Nhật Bản, Hàn Quốc tạo ra bộ ba đại diện châu Á trong số 8 đội vào tứ kết.

Tuyển nữ Nhật Bản chật vật vào tứ kết Lượt trận cuối vòng bảng môn bóng đá nữ Olympic Tokyo diễn ra hôm qua xác định được 8 đội vào tứ kết, gồm tuyển Anh, Canada, Hà Lan, Brazil, Thụy Điển, Mỹ, Nhật Bản, Úc. Chủ nhà Nhật Bản thắng chật vật Chile 1-0 mới đoạt vé đi tiếp dành cho 2 đội hạng ba có thành tích tốt (cùng với Úc). Ở tứ kết, sẽ có cuộc đại chiến giữa Mỹ (hạng 1 TG) và Hà Lan (hạng 4 TG). Quỳnh Anh