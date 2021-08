Các tuyển thủ Úc có phong độ tốt trước trận gặp Trung Quốc, Việt Nam

Điều làm chiến lược gia này an tâm nhất là các chân sút của tuyển Úc đều “nổ súng” ở các giải đấu tại Nhật Bản cuối tuần trước. Hai chân sút đang chơi ở các giải hàng đầu Nhật Bản đều lập công, khi Mitch Duke đã đánh đầu ghi bàn đầu tiên cho CLB mới Fagiano Okayama trong trận hòa Machida Zelvia 1-1 (giải J-League 2), còn Adam Taggart cũng lập công giúp Cerezo Osaka gỡ hòa 1-1 trước khi thua Avispa Fukuoka 1-2. HLV Arnold còn đón nhận thêm tin tích cực khi cặp đôi tấn công ở A-League (giải hàng đầu Úc) có thể sẽ đá chính trong đội hình Socceroos trong 2 lượt đầu bảng B là Jamie Maclaren và Mathew Leckie đã bắt đầu tập luyện trước mùa giải với nhà đương kim vô địch Melbourne City hôm 16.8. Đây là mùa giải đầu tiên chân sút kỳ cựu Leckie trở lại A-League sau 10 mùa giải chơi bóng tại Đức.

Các tuyển thủ khác của Úc hiện thi đấu ở Scotland, Anh và Đức như tiền vệ Tom Rogic (Celtic), Kenny Dougall (Blackpool FC), Ajdin Hrustic (Eintracht Frankfurt), tiền đạo Martin Boyle (Hibernian) và trung vệ Harry Souttar (Stoke City)… đều để lại dấu ấn nhất định. Trong đó, Souttar - người có chiều cao gần 2 m, được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận hòa Birmingham City 0-0 ở vòng 2 giải hạng nhì Anh. Tuy nhiên, HLV Arnold chắc chắn sẽ không mấy vui khi hay tin tiền đạo Brandon Borrello (đang chơi cho Dynamo Dresden ở giải hạng 2 Đức) sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn do chấn thương nặng ở cổ chân trái.

Trước đó, ông Arnold hết sức lo lắng khi tuyển Úc sẽ không được thi đấu trên sân nhà ở lượt trận đầu gặp Trung Quốc do chính phủ không nới lỏng các quy định nhập cảnh phòng chống lây lan Covid-19 . Điều này buộc Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Úc phải xem xét chuyển trận này đến Doha (Qatar). Tuy nhiên, đến nay, địa điểm trận đấu này vẫn chưa được xác định do LĐBĐ Qatar vừa trình những biện pháp kiểm dịch cho các trận đấu trong nước lẫn quốc tế lên chính phủ. Doha cũng là nơi mà LĐBĐ Trung Quốc đang nhắm đến để chuyển trận đấu sân nhà gặp Nhật Bản ở bảng B (ngày 7.9) do rơi vào tình trạng tương tự tuyển Úc. Nếu phía Qatar không kịp đạt thỏa thuận, nhiều khả năng tuyển Úc và Trung Quốc sẽ chuyển phương án sang UAE làm sân nhà ở các lượt trận đầu.