CLB Man City nhắm đến kỷ lục trong trận derby Manchester nóng bỏng với M.U

Đội bóng của Guardiola đã chơi trội hơn các đối thủ cạnh tranh chức vô địch ở Ngoại hạng Anh kể từ cuối năm ngoái, và họ có thể phá vỡ thêm một số kỷ lục trên con đường giành danh hiệu thứ 3 trong 4 mùa giải, điều đang được quan tâm lớn nhất. CLB Man City đang bất bại 28 trận và sẽ lập kỷ lục mới của CLB nếu họ tránh được thất bại trước CLB M.U.

Đội bóng của Guardiola còn thiếu 6 trận thắng nữa để san bằng kỷ lục thế giới về những chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của một đội bóng hàng đầu - do CLB The New Saints của Xứ Wales thiết lập vào năm 2016.