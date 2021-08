Cơn sốt Messi ra mắt PSG giúp CLB Stade Reims hốt bạc hơn hẳn trận có Beckham

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng Messi sẽ thi đấu ở trận PSG gặp Brest (thắng 4-2) cuối tuần qua, nhưng đã không xảy ra dù cũng góp phần gây sốt vé trận này với giá vé chợ đen tăng từ 80 euro đến 150 euro, gấp 2 đến 4 lần so với giá vé gốc.

Vì vậy, trận tiếp theo của PSG gặp Stade Reims trên sân Auguste-Delaune cuối tuần này đã trở thành cơn sốt vì chính HLV Pochettino và các báo uy tín của Pháp như tờ L'Equipe đều xác nhận Messi sẽ thi đấu.

Theo giám đốc bán hàng của CLB Stade Reims, ông Alexandre Jeannin cho tờ L'Equipe biết: “CLB chúng tôi đang tận hưởng cảm giác “cháy vé” lần đầu tiên sau rất nhiều năm, khi hiện đã bán hết vé của trận đấu (khoảng 21.029 vé, cũng là sức chứa tối đa của sân Auguste-Delaune, thu lại một khoản tiền đáng kể).

Trước đây, vé trận đấu này chúng tôi chỉ bán được chừng 6.000 vé, cũng là số lượng thông thường ở các trận đấu. Tuy nhiên, từ cuối tuần qua (sau trận PSG gặp Brest khi Messi không thi đấu), thì yêu cầu vé xem trận gặp Stade Reims tăng đột biến và chúng tôi đã bán hết sạch chỉ trong một thời gian rất ngắn. Một điều đáng kinh ngạc nữa và lần đầu mới thấy, đó là chúng tôi nhận rất nhiều lệnh đặt mua vé trực tuyến từ các nước như Chile, Ấn Độ, Thái Lan, Ai Cập và cả Hàn Quốc . Rất khó tin”.

Messi và các đồng đội Di Maria, Leandro Paredes được PSG tặng thưởng với thành tích vô địch Copa America ngay trước trận gặp Stade Reims AFP

Ngoài ra, không chỉ sốt vé mà giới truyền thông thế giới cũng gây sốt không kém khi hiện có đến 122 đơn đăng ký tác nghiệp trận đấu từ các hãng truyền thông lớn, con số này vượt qua kỷ lục 113 đơn đăng ký ở trận đấu cũng trên sân Auguste-Delaune khi cựu danh thủ David Beckham có trận đấu thứ 3 với PSG vào tháng 3.2013 cũng khi gặp Stade Reims.

Theo tờ L'Equipe, trong số các hãng tin lớn đăng ký tác nghiệp trận ra mắt Messi, ngoài các tờ thể thao và kênh truyền hình uy tín còn có cả phóng viên ảnh và nhà báo của tờ tạp chí Forbes hay Washington Post của Mỹ, trong khi tờ Clarin của Argentina cũng cử phóng viên ảnh đến trực tiếp tại hiện trường.

CĐV PSG chào đón ngày Messi gia nhập đội bóng AFP

Chính do cơn sốt về Messi quá lớn, CLB Stade Reims cũng phải tăng cường an ninh một cách nghiêm ngặt nhất, với số lượng cảnh sát và nhân viên an ninh được huy động tăng cường gấp đôi. Bên cạnh đó, giờ đến sân của khán giả cũng được khuyến cáo nên đến sớm hơn khoảng 2 tiếng 45 phút so với giờ thi đấu, thay vì chỉ 1 tiếng 30 phút như trước đây. Lý do ban tổ chức sân Stade Reims cũng sẽ kiểm soát vé lâu hơn, vì e ngại có vé chợ đen (hiện tăng giá tới 400 euro/vé) và vé giả.

Không những vậy, các thành viên đội bóng Stade Reims và cả HLV CLB này, ông Oscar Garcia (cựu cầu thủ Barcelona) cũng bỗng chốc trở nên có giá trong mắt giới truyền thông Pháp hơn thường lệ, khi liên tục nhận yêu cầu phỏng vấn (tăng hơn 50% so với thông thường) chỉ để được hỏi về cảm giác sẽ đối đầu với Messi ra sao.