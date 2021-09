Đội trưởng tuyển Nhật Bản nhận lỗi sau thất bại choáng váng trước Oman

Khi được hỏi về việc tuyển Oman đã có sự chuẩn bị tốt hơn Nhật Bản sau 1 tháng tập luyện, Yoshida cho biết: "Đó không phải là lời bào chữa. Nhưng chúng tôi cảm thấy mệt mỏi với sự chênh lệch múi giờ và di chuyển quãng đường dài, nên không giữ được nhịp độ trận đấu, thể lực và sự sáng tạo trong lối chơi như thường lệ”.

Thật vậy, tuyển Nhật Bản bước vào trận đón tiếp Oman không được tốt khi HLV Hajime Moriyasu phải điều chỉnh đội hình do một số trụ cột không đảm bảo thể lực. Trung vệ Tomiyasu, người luôn chơi cặp ăn ý với Yoshida ở trung tâm hàng thủ tuyển Nhật Bản và mới đây là tại Olympic Tokyo, đã tập trung muộn hơn do vừa hoàn tất thủ tục gia nhập CLB Arsenal , nên phải ngồi ngoài. Điều này buộc HLV Moriyasu phải đưa Ueda vào đội hình chính đá cặp với Yoshida, khiến hàng thủ của đội chủ nhà luôn gặp khó do đây mới chỉ lần thứ 3 họ đá cặp với nhau.