FIFA thông báo về trận Guinea gặp Morocco bị hủy do đảo chính

Đứng trước khó khăn khi trận Brazil - Argentina bị hủy rồi đến trận Guinea - Morocco cũng không thể thi đấu, FIFA bày tỏ: “Tình hình ở Guinea khá bất ổn nên chúng tôi sớm ra quyết định hủy trận đấu Guinea - Morocco để dời sang một ngày khác (sẽ có công bố sau), nhằm đảm bảo an toàn cho các thành viên góp mặt”.

Ngoài ra, FIFA cũng cho biết Ban kỷ luật FIFA đang khẩn trương xem xét hồ sơ xung quanh trận Brazil - Argentina bị hủy để sớm ra phán quyết về trận đấu này. Các quan chức FIFA nói rằng, dù tình hình thế nào thì bóng đá sẽ luôn tiếp tục một cách mạnh mẽ nhất.

Sau sự cố trận Brazil - Argentina, đến lượt trận Guinea gặp Morocco hôm 6.9 bị hủy vì lý do đảo chính ở đất nước diễn ra trận đấu. Cuộc đảo chính khiến toàn đội Morocco bị kẹt trong khách sạn ngay tại thủ đô Conakry (Guinea) nơi diễn ra cuộc đảo chính. “Chúng tôi phải ở lại trong khách sạn khi tiếng súng liên tục nổ ra bên ngoài. Toàn đội trải qua thời gian khó khăn, nhưng may mắn đã được về nước an toàn nhờ Đại sứ quán sắp xếp chuyến bay”, HLV tuyển Morocco, Vahid Halilhodzic chia sẻ.

Naby Keita của Liverpool đã an toàn Ảnh chụp màn hình

Ở tuyển Morocco có 2 cầu thủ ngôi sao là Naby Keita (Liverpool) và Achraf Hakimi ( PSG ) cũng bị mắc kẹt tại Guinea khiến 2 CLB chủ quản lo lắng.

Sau khi về nước an toàn, hậu vệ Hakimi gởi lời cảm ơn CLB PSG : “Các cầu thủ khá lo lắng khi tình trạng bất ổn xảy ra nhưng bây giờ chúng tôi đã về Morocco an toàn. PSG đã rất quan tâm không chỉ cho tôi mà còn cho cả đội, họ muốn bằng nguồn lực của mình có thể giúp cả đội Morocco về nước”.

Trong khi đó, phía Liverpool cũng cho biết họ thở phào sau khi hay tin Naby Keita về đến Morocco an toàn bởi trước đó họ rất lo lắng cho sự an nguy của Naby nên đã ra các phương án để cầu thủ ngôi sao này trở lại Anh.