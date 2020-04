FIFA tuyên bố không bỏ rơi bóng đá nữ trong mùa dịch Covid-19

Theo FIFA , bóng đá ở tất cả các cấp trên toàn cầu đã bị khủng hoảng do bị dịch Covid-19 tấn công, khiến nhiều CLB phải vật lộn để “kiếm sống”. Bối cảnh này đã dấy lên hoài nghi về việc các giải bóng đá nữ vốn vẫn còn nhiều khó khăn đang gồng mình để tồn tại. Bên cạnh đó, dù nhận mức lương rất thấp so với đồng nghiệp nam, nhưng một bộ phân lớn các cầu thủ nữ có hợp đồng ngắn hạn hoặc không có hợp đồng đã bị thất nghiệp do những CLB có nguồn thu quá ít ỏi.