FIFA yêu cầu ‘quân nổi dậy’ trao trả trụ sở và quyền kiểm soát LĐBĐ Pakistan

Cuối tuần trước, một nhóm do cựu Chủ tịch PFF Syed Ashfaq Hussain Shah dẫn đầu đã xông vào trụ sở liên đoàn và tuyên bố họ đã trở lại phụ trách . PFF do Shah lãnh đạo đã trao quyền kiểm soát cho ủy ban bình thường hóa do FIFA thành lập vào tháng 9.2019 nhưng căng thẳng gia tăng kể từ đó do sự chậm trễ trong việc tổ chức các cuộc bầu cử mới.