Futsal World Cup 2021: Nhiều đội châu Á vào chung nhánh, chỉ có Nhật Bản là khó

Sau 3 lượt đấu vòng bảng A, B và 2 lượt đấu của các bảng C, D, E. F, người hâm mộ đã dễ dàng nhận ra 4/5 đội châu Á đã chơi khá ấn tượng và có suất vào vòng đấu loại trực tiếp. Đó là Uzbekistan đội đã xuất sắc giành nhì bảng B dù chỉ có 3 điểm sau khi thua 2 trận đầu. Nhưng nhờ tỉ số thua thấp và đặc biệt là trận thắng trực tiếp Ai Cập đã giúp đội bóng Trung Á này xuất sắc xếp sau á quân Nga lọt vào vòng 16 đội. Đội thứ hai chơi ấn tượng chính là Iran ở bảng F thắng cả 2 trận đã có 6 điểm, chắc chắn cũng xếp nhì bảng F vì khả năng lớn trong trận gặp Argentina , đầu bảng F vào tối mai cũng không cần bung sức ra đá. Bởi nhì bảng theo lịch vòng sau sẽ thuận lợi hơn cho Iran nên đội bóng Tây Á này cũng không nhất thiết phải “cương” với các nhà đương kim vô địch thế giới

Đội thứ ba cũng cầm chắc vé vào vòng 16 đội là Thái Lan vì dù mới có 1 điểm nhưng trận tối nay, người láng giềng Đông Nam Á của chúng ta gặp đội yếu nhất bảng là đảo Solomon, một đội bóng bị xem là ngân hàng điểm trong bảng C nên chỉ cần thắng nhẹ nhàng 1-0 là hoàn thành nhiệm vụ. Thực tế Thái Lan cũng chỉ cần thắng với tỉ số như vậy chứ không cần phải chạy đua hiệu số với Ma Rốc (đội đang có 4 điểm sẽ gặp đội đầu bảng Bồ Đào Nha ở trận cùng giờ ) vì 1 bàn và 4 điểm đủ cho người Thái xếp thứ ba bảng C và vào vòng 2 cũng ở nhánh vừa sức hơn.

Thái Lan (giữa) trong trận hòa Ma Rốc AFP

Niềm vui có 2 chiến thắng của Iran AFP

Tuyển Nhật Bản cũng đầy hy vọng là đội thứ tư của châu Á đi tiếp vì dù cùng 3 điểm sẽ đối đầu với Paraguay trong trận đấu trực tiếp giữa 2 đội, nhưng khả năng sẽ cùng đội bóng Nam Mỹ này chủ hòa để cùng có 4 điểm (kết quả này đủ giúp đội thứ ba bảng này là Paraguay xếp trên các đội thứ ba khác), vừa cùng nắm tay nhau vào vòng 16 đội vừa giữ sức cho các trận knock-out là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Ngay trường hợp Nhật Bản có thua với chênh lệch thấp (Paraguay không mạnh hơn bao nhiêu) thì với hiệu số đang tốt hơn các đối thủ xếp thứ ba khác, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc cũng đi tiếp. Chỉ có thua với hơn 4 bàn cách biệt thì Nhật Bản mới bị đe dọa, nhưng với những gì đã cống hiến trong 2 trận vừa qua (thắng Angola 8-4 và thua Tây Ban Nha 2-4) thì khó có chuyện Nhật Bản sẽ thua đậm Paraguay.

Riêng với tuyển Việt Nam thì như đã phân tích sẽ chắc chắn đi tiếp nếu thắng hoặc hòa Cộng hòa Czech, còn thua thì dù chỉ lọt lưới 1 bàn khả năng lớn là bị loại do hiệu số âm quá cao (bị ảnh hưởng trận gặp Brazil với tỉ số 1-9). Vấn đề của tuyển Việt Nam ngoài việc phải nỗ lực tự quyết thì cũng phụ thuộc phần nào thái độ thi đấu của Cộng hòa Czech. Vì nếu xếp nhì bảng D, Cộng hòa Czech sẽ phải đối đầu với đội nhất bảng E chính là đội bóng số 1 thế giới Tây Ban Nha ở vòng trong đầy “nặng ký”. Nhưng nếu Cộng hòa Czech tuột xuống thứ ba bằng cách thua nhẹ nhàng Việt Nam (khi đó Cộng hòa Czech vẫn đứng trên ít nhất 2 đội xếp thứ ba khác) thì hoặc họ gặp Nga (nhất bảng B) hoặc Kazakhstan (nhất bảng A) ở vòng knock-out có phần dễ thở hơn một chút. Chưa biết Cộng hòa Czech sẽ chơi ra sao nhưng với vị thế của một đội bóng lớn nếu để xảy ra toan tính theo kiểu “nhường” thầy trò HLV Phạm Minh Giang thì sẽ xấu mặt cho đại diện của châu Âu này.

Tuyển Việt Nam quyết tâm có trận đấu hay vào tối nay VFF

Từ sự phân tích trên có thể thấy ít nhất 4 đội châu Á sẽ có mặt ở vòng 1/16 (thành tích này vượt hơn World Cup Colombia 2016 chỉ có 3 đội vào vòng 16 đội) và rất ngẫu nhiên cách sắp xếp mã số đã đưa khả năng lớn nhất 3 đội châu Á vào chung nhánh. Đó là nhánh 2 B gặp 2 F và 1 A gặp đội thứ ba C, D hoặc E. Hiện 2 B đã xác định là Uzbekistan còn 2 F 99% là Iran, đội thứ ba bảng C, D, E rất có thể là Thái Lan (hoặc cả Việt Nam nếu may mắn lọt vào), chỉ có đội nhất bảng A là Kazakhstan tuy là đại diện của châu Âu nhưng gốc gác cũng là đội Trung Á. Nếu 2 cặp này gặp nhau thì ít nhất cũng có 1 đội châu Á vào tứ kết và nếu Kazakhstan không thể đi xa hơn thì châu Á có quyền mơ tái lập kỳ tích có 1 đội châu Á vào bán kết như Iran năm 2016.

Chỉ có tuyển Nhật Bản là rơi vào nhánh khó vì nếu xếp nhì bảng E họ sẽ gặp đương kim vô địch Argentina, nhất bảng F hoặc nếu xuống thứ ba bảng E thì rất có thể sẽ đụng độ Brazil, nhất bảng D ở vòng 16 đội. Cửa nào cũng rất khó cho Nhật Bản bật lên trước 2 đại diện Nam Mỹ hùng hậu này.