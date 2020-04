George Best và chất ‘điên’ của kẻ từng xỏ háng Johan Cruyff

George Best tự hủy hoại cuộc đời bởi thói ham mê tửu sắc, nhưng ông vẫn là thần tượng ở Old Trafford. Tài năng thiên bẩm của Best khiến ông được CĐV tha thứ hoàn toàn.

Hơn 100.000 người đã đến trong lễ tang của Best. 6 tháng sau khi ông mất, thành phố Belfast (quê hương của Best) lấy tên ông đặt cho sân bay quốc tế.

Ký giả Colin Millar của tạp chí These Football Times gọi Best là quái nhân “không thể ngăn cản”. Trên sân bóng, ông như cơn lốc cuốn phăng tất cả và là người “giỏi nhất” giống như cái họ đặc biệt. Nếu không phải rượu, chẳng ai có thể chặn đứng Best.

Ở tuổi 15, chàng trai nhút nhát, e dè đến từ thị trấn Cregagh ở phía đông Belfast đã khiến tuyển trạch viên Bob Bishop của Manchester United phải kinh ngạc. “Tôi nghĩ ông đã tìm thấy một thiên tài”, Bishop gửi điện tín cho HLV Matt Busby.

Một người dân đi qua căn nhà có ảnh lưu niệm của George Best Reuters

Huyền thoại Johan Cruyff thì khẳng định “những tố chất của Best là độc nhất, không thể huấn luyện mà ra”. Johan Cruyff hoàn toàn có lý do để khen như vậy sau lần đối mặt với George Best.

“Bỏ qua lối sống phóng túng, Best là thiên tài không thể chối cãi. Ông là sự kết hợp của sự cân bằng, sức mạnh với trái bóng, kỹ năng dứt điểm hảo hạng, khả năng qua người siêu đẳng và những tố chất cứ như thể được thần linh ban tặng”, ký giả Millar chia sẻ.

Dưới sự dìu dắt của HLV Matt Busby cùng những danh thủ cùng thời như Denis Law và Bobby Charlton, Best bắt đầu xây dựng chỗ đứng ở Old Trafford khi mới 17 tuổi.

Mùa 1963-1964, Best ra sân 26 trận, ghi 6 bàn. Mùa giải tiếp theo, Best trở thành cơn ác mộng với hàng thủ đối phương khi thi đấu xuất sắc, ghi 14 bàn sau 59 trận.

George Best là một trong những huyền thoại bất diện của CLB Manchester United AFP

Những bàn thắng của ông không chỉ đẹp, mà còn được thực hiện cực kỳ táo bạo. Best luôn vượt qua 1 hậu vệ, hoặc có khi là… 9 hậu vệ trước khi làm rung mành lưới đối phương bằng kỹ năng rê bóng ấn tượng.

“Nói về kỹ năng, Best là cầu thủ giỏi nhất mọi thời đại. Best có thể làm mọi thứ, từ kỹ thuật, tốc độ đến kỹ năng làm chủ cơ thể và trái bóng ở mức thượng thừa. Khả năng giữ thăng bằng của Best gần như là "siêu năng lực".

Best rê bóng giỏi đến mức có thể đánh bại bất cứ ai, bằng bất cứ cách nào anh ấy muốn”, Patrick Barclay khẳng định.

Best không chỉ giỏi, mà còn... điên. Ký giả Bill Elliot từng hỏi Best cảm nghĩ về Cruyff. “Ông ấy rất giỏi”, Best đáp. “Liệu có giỏi hơn anh không”, Elliot hỏi lại. “Anh đùa đấy à? Tối nay, tôi sẽ xỏ háng Cruyff ngay ở cơ hội đầu tiên mà tôi có”, Best nhấn mạnh.

Ngôi nhà tại Bắc Ireland với ảnh lưu niệm của George Best Reuters

Và ông cố gắng làm đúng như thế. Trận đấu giữa Bắc Ireland và Hà Lan ở vòng loại World Cup chứng kiến tài năng của Best phát tiết cực độ khi ông hành hạ các hậu vệ Hà Lan bằng những cú ngoặt bóng ngoạn mục.

“Best đã xỏ háng Johan Neeskens, tôi nhìn thấy tận mắt. Đó không phải may mắn, vì cậu ấy từng xỏ háng gần như cả đội khoảng 20 lần. Cậu ấy xỏ háng Neeskens rồi xỏ háng tiếp Cruyff”, Derek Spence, cựu cầu thủ Bắc Ireland chia sẻ với Belfast Telegraph.

“Tôi vẫn nhớ lúc đứng sau lưng và chiêm ngưỡng Best xỏ háng cả Cruyff và Neeskens, điều đó khiến bạn phấn khích. Bạn thấy Best là một trong những cầu thủ giỏi nhất, nếu không muốn nói là giỏi nhất.

Cậu ấy chơi cho chúng tôi và vừa xỏ háng hai cầu thủ giỏi khác. Chúng tôi phải tiến lên. Chúng tôi xứng đáng có mặt ở đó”, Jimmy Nicholl, một cựu cầu thủ Bắc Ireland khác nhớ lại.

Những cơn điên của George Best để lại rất nhiều giai thoại trong bóng đá AFP

Chất điên của Best là xúc tác giúp ông luôn là tượng đài trong lòng cổ động viên Manchester United . Đỉnh cao phong độ của ông kéo dài suốt 7 năm. Đó cũng là giai đoạn hoàng kim của Manchester United với 2 lần vô địch Anh (1965, 1967) và một lần vô địch châu Âu.

Năm 1968, George Best đoạt danh hiệu cầu thủ hay nhất châu Âu . Sau 9 năm chơi bóng và ra sân 470 trận, Best chia tay Quỷ đỏ, bắt đầu hành trình “du mục” tới Australia, Mỹ hay châu Phi trước khi giải nghệ.

Phần còn lại của câu chuyện là bi kịch, với chuỗi ngày dài say xỉn, đổ vỡ gia đình và những lần ghép gan, chữa suy đa tạng trước khi trút hơi thở cuối cùng bên giường bệnh ở tuổi 59, nhưng Best không bao giờ ân hận.