Giải chuyên nghiệp Trung Quốc cắt giảm hơn 80% lương cầu thủ

Lý do LĐBĐ Trung Quốc (CFA) quyết định áp đặt mức lương trần cho cầu thủ trong nước lẫn cầu thủ ngoại hiện nay là vì giải CSL hiện chi trả lương cầu thủ vượt mức và cao gấp 10 lần so với giải K-League ( Hàn Quốc ), và gấp 3 lần J-League (Nhật Bản), trong khi mặt bằng đội tuyển Trung Quốc vẫn kém rất xa trình độ đội tuyển của 2 nước này. Do đó, Chủ tịch CFA Chen Xuyuan khẳng định: “Việc trả lương cao cho cầu thủ không giúp ích gì cho bóng đá Trung Quốc, trong khi mặt trái của nó sẽ gây hại cho sự phát triển trong tương lai. Vì thế, cần hạn chế để các CLB thực sự chú tâm vào công tác đào tạo cầu thủ trẻ, phát triển bền vững, tránh xảy ra tình trạng bong bóng như hiện nay, dẫn đến khả năng nhiều CLB sẽ lâm cảnh phá sản vì chi tiêu quá tay”.