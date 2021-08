Giải La Liga sẽ không nhường Barcelona dù chỉ một milimet để ký hợp đồng với Messi

Tờ Marca đưa ra 3 lý do chính, cho rằng tại sao giải La Liga không tạo một ngoại lệ nào cho Barcelona trong việc ký hợp đồng mới với Lionel Messi giữa lúc chưa đáp ứng quy định công bằng tài chính của giải đấu này.

Đầu tiên là hầu hết các CLB chuyên nghiệp ở Tây Ban Nha sẽ không đồng ý, vì không muốn thay đổi luật lệ. Lâu nay, các CLB trong hệ thống La Liga (42 CLB) gồm ở giải La Liga và giải hạng hai Segunda Division đã có một thỏa thuận công bằng tài chính về hạn mức chi tiêu dựa trên doanh thu.

Qua đó, những CLB chi tiêu quá mức sẽ phải thắt lưng buộc bụng, chỉ dùng một số ít chi phí từ doanh thu có được tương ứng để mua sắm hay trả lương cầu thủ, phần còn lại dùng để trả nợ nhằm tránh rơi vào cảnh bị phá sản.

CLB Barcelona đang rơi vào hệ lụy này do ban lãnh đạo ở nhiệm kỳ trước để lại khi mua sắm không phanh, khiến quỹ lương phình to hơn 110% so với mức thu nhập có được.

Do đó, từ khi đắc cử đến nay chủ tịch Barcelona mới, ông Laporta phải tìm mọi cách sửa chữa mớ hỗn độn này, nhưng vẫn cần thêm thời gian, trong khi lời hứa phải ký hợp đồng với Messi thì càng lúc càng cấp bách.

Chủ tịch Barcelona, ông Joan Laporta sẽ không nhận được sự nhượng bộ từ La Liga, theo tờ Marca Marca

Ông Laporta vì thế đã đề nghị La Liga linh hoạt để Barcelona ký hợp đồng với Messi vì tất cả đều có lợi nhờ sức ảnh hưởng của siêu sao người Argentina này. Tuy nhiên, như tờ Marca cho biết, thì khả năng chấp nhận lời yêu cầu này khó thành vì nhiều CLB khác không muốn tạo ngoại lệ và thay đổi luật.

Bên cạnh đó, các CLB ở La Liga rất e ngại việc đổi luật (nới lỏng về quy định công bằng tài chính) dễ khiến gặp rắc rối với cơ quan thuế, vì sẽ được phép trả lương vượt mức cho phép. Đó là gần như là hình thức để các CLB chấp nhận thua lỗ, chi trả vượt mức thu nhập cho phép và rất dễ đi đến bước cuối cùng là phá sản.

Messi (bìa trái) vẫn tiếp tục là cầu thủ tự do và đi nghỉ hè dài hạn instagram

Lý do còn lại vì sao giải La Liga sẽ không nhượng bộ Barcelona dù chỉ một milimet để ký hợp đồng với Messi, theo tờ Marca đó là vì “dự án Super League”. Đây là dự án chống lại ban tổ chức La Liga, cùng phần đông các CLB ở giải đấu này, nên chắc chắn đội bóng xứ Catalan nếu đưa đề nghị cho các CLB xem xét (linh hoạt để được ký hợp đồng với Messi) gần như sẽ bị bỏ phiếu chống.

Vì vậy, Barcelona sẽ còn một chặng đường rất dài nữa để ký hợp đồng với Messi, và tự mình giải quyết các vấn đề về tài chính để được phép thực hiện, nên sẽ không dễ xảy ra trong các ngày tới đây như một số nguồn tin từ báo chí Tây Ban Nha.