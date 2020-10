Giải pháp nào để Zidane cứu Real Madrid ?

Ông Tomas Roncero đánh giá: “Nếu như trận thua đội tân binh Cadiz 0-1 (tại La Liga) cuối tuần trước có thể là một tai nạn, thì thất bại 2-3 trước Shakhtar Donetsk ở trận ra quân bảng B Champions League rạng sáng qua (22.10) khó có lời giải thích nào nghe lọt lỗ tai. Không thể tin là Real đã để Shakhtar Donetsk, đội bóng đang gặp khủng hoảng hơn với một nửa đội hình không thi đấu vì dính Covid-19, dẫn trước đến 3-0 sau hiệp 1”.

Những phản ứng ở hiệp 2 giúp Real gỡ lại 2 bàn của Modric và Vinicius, nhưng quá muộn. Vì thế, HLV Zidane dù có hơn 1 tiếng đồng hồ phân tích và giải thích trận thua sốc của các học trò trong cuộc họp báo sau trận đấu, nhưng nhà báo của tờ AS cho rằng: “Đó chỉ là những lời nói mang tính trấn an mà thôi. Ông Zidane hứa tìm ra ngay giải pháp và là người chịu trách nhiệm lớn nhất sau trận thua, nhưng liệu có khả thi để đưa Real kịp trở lại? Trận đấu “Siêu kinh điển” gặp kình địch Barcelona tại sân Nou Camp sẽ diễn ra cuối tuần này (lúc 21 giờ ngày 24.10 - giờ Việt Nam). Vì thế, xem ra rất khó”.

Trong khi đó, Chủ tịch Real Florentino Perez đã có mặt tại phòng thay đồ đội bóng sau trận đấu, theo tờ AS tiết lộ, và cũng chỉ mang tính chất trấn an. Thực tế thì Real khó thay đổi được gì trong lúc này. Mọi hy vọng chỉ có thể trông đợi vào sự trở lại của thủ quân Sergio Ramos sau chấn thương đầu gối và hậu vệ Dani Carvajal.

Tuy nhiên, nhà báo Tomas Roncero phân tích thêm: “Dù Real trải qua mùa hè không mua sắm vì lý do kinh tế, nhưng nội lực vẫn còn rất hùng hậu với nhiều ngôi sao cho mượn quay trở lại. Tuy nhiên, vấn đề là HLV Zidane đã không tin tưởng những cầu thủ đó, như Achraf Hakimi, Sergio Reguilon hay Dani Ceballos khiến họ phải ra đi, trong khi giữ lại người không sử dụng là tiền đạo Luka Jovic. Ngoài ra, những cựu binh như Marcelo, Toni Kroos, Luka Modric đều qua thời đỉnh cao, trung vệ Raphael Varane cũng sa sút nhiều so với trước đây. Chưa kể ngôi sao đắt giá Eden Hazard chấn thương nghỉ dài hạn. Vì thế, vấn đề không phải Real không đủ lực lượng, mà là do quyết định của HLV Zidane sử dụng đội hình với đa số trụ cột đều không còn phong độ thì việc đội bóng sa sút không phanh là điều dễ hiểu”.