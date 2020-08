Harry Maguire được trả tự do về Anh sau khi hầu toà vụ đánh cảnh sát

Theo kênh Sky News, sau khi ra toà và được thả tự do, Harry Maguire có tin cho biết được yêu cầu quay lại đảo Mykonos để nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, không biết trung vệ này có thực hiện yêu cầu hay không vì luật sư của anh cho biết: “Cậu ấy đã được tự do, và sẽ về Anh sớm nhất có thể”.

Báo chí Anh cũng cho biết, lý do Harry Maguire được trả tự do vì nêu lý do chính đáng là hành động để bảo vệ người thân. Theo đó, em gái của Harry Maguire là Daisy bị đâm vào cánh tay khi xảy ra vụ xô xát với các du khách người Anh.

Vì thế, để bảo vệ người nhà Harry Maguire đã lao đến can ngăn nhưng bị nhóm du khách Anh khiêu khích dẫn tới ẩu đả và xảy ra một loạt sự cố khi nóng giận hành hung cả cảnh sát, có ý hối lộ và nhiều lời lẽ không hay.

Harry Maguire được trả tự do sau khi ra toà và chứng minh mình hành động bảo vệ người thân, em gái Daisy (ảnh nhỏ, trên) Chụp màn hình

Mặc dù vậy, sau 2 đêm ngủ ở đồn cảnh sát đảo Mykonos và sau đó là đảo lân cận Syros để ra hầu toà vào ngày 22.8. Nhờ đội pháp lý của M.U và luật sư riêng đến giải quyết sự cố, qua đó Harry Maguire đã được trả tự do và sẽ sớm rời Hy Lạp trở lại Anh kết thúc chuyến đi nghỉ mát nhớ đời vì sự cố chẳng thể ngờ.

Tờ The Sun cho biết, Harry Maguire còn dự một phiên điều trần nữa vào ngày thứ ba tuần sau, nhưng anh không cần phải tham dự (uỷ quyền cho luật sư), và có thể sớm rời Hy Lạp để trở về nước Anh.

Trước đó, báo chí Anh cho biết Harry Maguire có thể đối mặt án tù 3 năm nếu xác định đã cố tình gây ẩu đả và hành hung cảnh sát.