HLV Koeman nài nỉ Messi đừng ra đi để cùng Barcelona tranh vô địch La Liga

Trước đó, hôm giữa tuần Messi cũng ghi 2 bàn trong trận Barcelona thắng Athletic Bilbao 3-2 cũng trên sân khách. Với 4 bàn thắng ghi chỉ trong một tuần này, hiện siêu sao người Argentina đã vươn lên dẫn đầu giải vua phá lưới La Liga với 11 bàn thắng vượt qua Gerard Moreno (Villarreal, 10 bàn).

Sự trở lại phong độ đỉnh cao của Messi từ đầu năm 2021 khắc hẳn hình ảnh vật vờ từ đầu mùa ở năm ngoái, như đang làm hồi sinh Barcelona đang có chuỗi bất bại 8 trận ở La Liga gần đây gồm 6 thắng, 2 hòa.

Hiện đội bóng xứ Catalan đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng nhưng đã tạo cách biệt hơn 2 điểm so với Villarreal xếp thứ 4 (34 điểm so với 32), trong khi cũng rút ngắn điểm số với Atletico Madrid (vẫn 38 điểm do trận gặp Athletic Bilbao bị hoãn) còn thua 4 điểm, nhưng đấu nhiều hơn 3 trận. Tương tự, cũng bám sát kình địch Real Madrid (hòa Osasuna 0-0) còn thua chỉ 3 điểm.

Cơ hội tranh vô địch hiện mở ra rộng mở cho Barcelona, vì thế HLV Koeman đầy tự tin với đà tiến của đội nhà sẽ được duy trì, nhưng quan trọng nhất theo vị chiến lược gia người Hà Lan bày tỏ quan điểm sau trận thắng Granada, là: “Messi cần cam kết ở lại Barcelona lâu dài. Barcelona rất cần Messi, và mọi thành tựu đạt được đều có dấu ấn của cậu ấy tại CLB lâu nay và cả tương lai phía trước”.

Messi đã ghi 4 bàn cho Barcelona chỉ trong 2 trận gần đây ở đầu năm mới 2021 AFP

Lý do HLV Koeman phải lên tiếng vì điều này do hiện Messi chỉ còn 6 tháng hợp đồng ở Barcelona, và đang được tự do đàm phán chuyển đến CLB khác nếu muốn.

Hiện các CLB PSG, Man City đang ráo riết săn đón Messi khiến chiến lược gia Hà Lan đầy lo lắng, vì dễ gây xáo trộn nội bộ đội bóng xứ Catalan vừa ổn định trở lại với phong độ ấn tượng.

Chính vì vậy, HLV Koeman cần Messi lên tiếng để trấn an toàn đội Barcelona, nhằm tiếp tục siết chặt đội hình khi cơ hội tranh vô địch đã trở lại để hướng tới khả năng tìm lại vinh quang sau một mùa giải trắng tay.