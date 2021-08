HLV Koeman thừa nhận Barcelona bị ảnh hướng lớn khi không còn Messi

HLV Koeman phát biểu sau trận: “Tôi nghĩ, nếu có Messi ở đây ( Barcelona ), các đối thủ lớn, dù giỏi, cũng đều phải sợ hãi trước chúng tôi.

Khi có Messi, chúng tôi cứ chuyền bóng cho cậu ấy, thường thì cậu ấy sẽ không để mất bóng. Vì vậy, các bạn có thể cảm nhận được việc Messi không có ở đây (ảnh hưởng đến lối chơi của Barcelona). Chúng tôi biết điều đó, nhưng không thể thay đổi được gì cả”.

Ở trận hòa Athletic Bilbao, Barcelona trải qua 90 phút thi đấu đầy nhọc nhằn khác hẳn trận thắng tưng bừng trước Real Sociedad 4-2 ngày ra quân La Liga bắt đầu thời kỳ hậu Messi.

Các con số thống kê cho thấy Barcelona không còn nắm thế chủ động về trận đấu như thời còn Messi, các cơ hội tạo ra chỉ gần bằng phân nửa so với của Athletic Bilbao (3 cú sút trúng khung thành so với 7 của đối phương). Cả trận Barcelona cũng chỉ có 2 quả phạt góc so với 13 quả của Athletic Bilbao.

Memphis Depay (giữa) cứu nguy Barcelona khỏi trận thua trước Athletic Bilbao AFP

Nếu không nhờ pha chói sáng của Memphis Depay (ghi bàn gỡ hòa 1-1 phút 75), Barcelona có thể gặp thất bại đầu tiên của mùa giải khi Athletic Bilbao thi đấu đầy chủ động và có bàn dẫn trước 1-0 phút 50 do công Inigo Martinez ghi.

HLV Koeman phát biểu: “Kết quả hòa là công bằng. Athletic Bilbao đang có phong độ rất cao và chơi dồn ép chúng tôi. Chúng tôi cũng có cơ hội chiến thắng nếu tận dụng được một vài cơ hội tốt được tạo ra. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận là Barcelona vẫn còn thiếu bản lĩnh nhất là khoảng 15 phút đầu trận, chúng tôi không tạo ra một thế trận như mong muốn và phải chịu sức ép khá lớn”.