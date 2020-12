HLV Mourinho: ’57 tuổi, tôi còn quá trẻ, sẽ làm HLV hơn 70 tuổi mới nghỉ hưu’

Chiến lược gia của CLB Tottenham HLV Mourinho hiện ở tuổi 57, và có một sự nghiệp lừng lẫy trong 20 năm qua, cũng như đã đoạt đủ mọi vinh quang cấp độ CLB ở những nơi mình trải qua như Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid hay Manchester United

Đang dẫn dắt CLB Tottenham trắng tay danh hiệu hơn 12 năm qua, vì thế HLV Mourinho được kỳ vọng sẽ giúp Spurs giải tỏa cơn khát này ở mùa giải đang diễn ra.

Trước trận derby bắc London Tottenham gặp Arsenal ở vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, HLV Mourinho nói: “Nhiều người nói tôi đang đi dần vào đoạn cuối sự nghiệp và xuống dốc. Tôi thì nghĩ ngược lại, mình đang rất trẻ ở tuổi 57 và mỗi ngày đều thấy rất tươi mới.

Có thể nhiều người không đồng tình, nhưng tôi tự nhận mình là người khiêm tốn. Tôi vẫn đang học hỏi mỗi ngày, vì tôi luôn muốn mình tốt hơn. Hơn nữa, đây là công việc của kinh nghiệm (nghề HLV). Chỉ có kinh nghiệm càng nhiều thì sẽ càng tốt hơn.

Do đó, tôi luôn học hỏi. Tôi có thể nói rằng so với 10 hoặc 20 năm trước, nay tôi giỏi hơn nhiều. Nếu tôi luôn yêu thích những gì mình làm, luôn cảm thấy bản thân tươi mới, thì đó là động lực và năng lượng. Và nếu tôi có thể thay đổi một chút về hồ sơ của mình, thì so với trước đây, hiện giờ suy nghĩ của tôi dành cho nhiều người khác hơn. Tôi muốn đưa các cầu thủ của mình vào không gian của mình nhiều hơn, thay vì là chỉ cho bản thân”.

HLV Mourinho vẫn đang tràn đầy năng lượng ở tuổi 57 AFP

HLV Mourinho bắt đầu nghề HLV từ những năm 1990 khi làm phiên dịch cho cố HLV huyền thoại Sir Bobby Robson ở CLB Barcelona, trước khi dần được đôn lên chức trợ lý HLV và sau này phát triển sự nghiệp riêng ở CLB từ năm 2000 khi dẫn dắt Benfica rồi Uniao de Leiria trước khi có thành công với Porto từ năm 2002.

Cũng theo HLV Mourinho: “Tôi có khái niệm khá khác biệt, đó là giữa thành công và sự nghiệp thành công. Thành công, có thể chỉ là một khoảnh khắc, nhưng cũng có liên quan tới tài năng của mình nếu gặp thời và đến đúng thời điểm. Còn sự nghiệp thành công là dựa trên năm này qua năm khác, bạn phải luôn làm việc để có và giữ sự thành công đó xuyên suốt. Tôi luôn muốn có một sự nghiệp như vậy. Đó là một phần tính cách của tôi, vì thế tôi luôn nỗ lực và không có điểm dừng cho sự nghiệp của mình”.

HLV Mourinho khi cùng Inter Milan vô địch Champions League năm 2010 Reuters

HLV Mourinho nói thêm: “Hiện nay tôi đang tận hưởng niềm vui công việc HLV mỗi ngày. Tôi còn rất trẻ với tuổi nghề và sẽ không ngạc nhiên nếu tôi còn làm việc thêm từ 10 đến 15 năm nữa. Ngoài ra, mái tóc bạc trắng của tôi hiện giờ không liên quan gì tới sự căng thẳng của nghề nghiệp. Tôi tận hưởng niềm vui mỗi ngày, tóc bạc chỉ là sự tự nhiên”.

Nếu HLV Mourinho kéo dài sự nghiệp thêm 15 năm nữa, khi đó ở độ tuổi 72, nhà cầm quân này sẽ lớn hơn 1 tuổi so với cựu HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson khi giải nghệ ở tuổi 71 hồi năm 2013.