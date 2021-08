HLV Mourinho đặt mục tiêu vô địch giải đấu bí ẩn UEFA Conference League

Với thể thức thi đấu tương tự 2 giải Champions League và Europa League, hiện giải UEFA Conference League bước vào giai đoạn đấu play-off với các đội có thứ hạng thấp ở các giải VĐQG châu Âu tham dự khi không giành được quyền dự các giải đấu cúp danh giá của UEFA như mọi khi.

Tuy nhiên, mùa này không có CLB ở La Liga nào tham dự do Villarreal xếp thứ 7 nhưng lại vô địch Europa League nên đã có suất vào thẳng vòng bảng Champions League. Vì vậy, 2 CLB Real Sociedad và Real Betis vẫn giữ nguyên các suất dự vòng bảng Europa League.

Tại Anh hay tại Ý và Đức, các CLB xếp hạng 7 như Tottenham và AS Roma cùng Union Berlin tham dự từ vòng play-off, ngoài ra còn có CLB Feyenoord từ Hà Lan là những đội có tên tuổi dự UEFA Conference League.

AS Roma đang được xem là ứng cử viên vô địch giải UEFA Conference League

Ở các trận play-off lượt đi, AS Roma thắng Trabzonspor 2-1 ngay sân khách với hai bàn thắng được ghi do công tiền đạo Pellegrini và ngôi sao châu Á người Uzbekistan, Shomurodov nên đang nắm nhiều cơ hội đi tiếp vào vòng bảng. Trong khi Tottenham thua CLB Pacos de Ferreira của Bồ Đào Nha 0-1, còn Feyenoord thắng IF Elfsborg (Thụy Điển) tới 5-0 và Union Berlin thắng Kuopion Palloseura (Phần Lan) 4-0.