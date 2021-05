Kết quả Arsenal 3-1 West Brom: HLV Allardyce bất lực nhìn ‘The Baggies’ xuống hạng

Tiền vệ trẻ Bukayo Saka đã có một ngày chơi xuất sắc dù được xếp đá ở vị trí hậu vệ trái. Anh là người có đường chuyền để Emile Smith Rowe, một tài năng trẻ khác của Arsenal, ghi bàn mở tỷ số ở phút 29.

Arsenal nhân đôi cách biệt 6 phút sau đó khi Nicolas Pepe băng vào từ cánh phải và tung cú cứa lòng tuyệt đẹp đánh bại thủ môn Sam Johnstone. Tuy nhiên, đội quân của HLV Mikel Arteta đã bất ngờ chơi chùng xuống và suýt nữa phải trả giá khi đội khách chơi với quyết tâm cao do suất xuống hạng cận kề.

West Brom đã ghi bàn gỡ ở phút 67 trong một pha solo tuyệt vời khi Matheus Pereira đột phá từ bên phần sân của mình, vượt qua các hậu vệ Arsenal, trước khi tung ra một cú sút chéo góc.

Đội chủ nhà cố gắng giành lại quyền kiểm soát nhưng gặp rất nhiều khó khăn, mặc dù HLV Arteta tung Kieran Tierney, Alexandre Lacazette và Thomas Partey vào sân. Tuy nhiên, Willian cuối cùng đã đảm bảo an toàn cho “Pháo thủ” với bàn ấn định chiến thắng 3-1 sau cú dứt điểm vào góc cao ở phút 90, bàn thắng đầu tiên mà cựu ngôi sao Chelsea ghi cho Arsenal.

Chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của Arsenal sau 2 tháng không hoàn toàn thuyết phục nhưng ít nhất nó cũng giúp họ giải tỏa phần nào sau 1 tuần ảm đạm. Với 3 điểm ở trận này, “Pháo thủ” dù rất khó để tranh một suất ở tốp 4 do kém đội đứng thứ 4 là Leicester đến 11 điểm nhưng họ vẫn hy vọng theo đuổi 1 tấm vé dự Europa League mùa tới. Trong khi đó, West Brom chính thức xuống hạng và trở lại Championship (giải hạng 2 của Anh) sau một mùa giải thăng hạng do kém vị trí an toàn 10 điểm khi giải chỉ còn 3 trận đấu. Ở trận đấu khác, West Ham tiếp tục rời xa hy vọng vào tốp 4 khi thúc thủ 0-1 trước Everton 0-1 trên sân nhà.