Kết quả bóng đá nam Olympic 2020, New Zealand 2-3 Honduras: Cú lội ngược dòng khó tin

Đội hình thi đấu 2 đội New Zealand (3-4-3): Michael Woud; Gianni Stensness, Winston Reid, Nando Pijnaker; Dane Ingham, Joe Bell, Clayton Lewis, Liberato Cacace; Elijah Just, Chris Wood, Callum Mccowatt Honduras (4-4-2): Alex Guity; Wesly Roberto Decas, Jose Garcia, Denil Omar Maldonado Munguia, Cristoper Melendez; Alejandro Reyes, Jorge Alvarez, Edwin Rodriguez, Luis Enrique Palma Oseguera; Jorge Benguche, Douglas Martinez Bàn thắng: Liberato Cacace 10', Chris Wood 49' (New Zealand); Luis Palma 45+1, Juan Obregon 78’, Rigoberto Rivas 88’ (Honduras)